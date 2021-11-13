La Palma registra primer muerto por erupción de volcán Cumbre Vieja

La isla de La Palma registró el primer muerto por la erupción del volcán Cumbre Vieja; se trata de un hombre de 72 años, identificado como Julio. La víctima vivía dentro de la zona de exclusión en el municipio de El Paso.

Medios locales informaron que el viernes, el hombre acudió a la zona del volcán junto con una cuadrilla autorizada por la Guardia Civil española para limpiar las cenizas de los techos de las casas y las calles en La Palma.

Cuando la cuadrilla autorizada terminó sus labores de limpieza abandonó la zona sin que ninguno de los integrantes se diera cuenta que faltaba una persona. Más tarde, la hija de Julio alertó a las autoridades que su padre no había regresado, por lo que comenzó la búsqueda del hombre.

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Las autoridades enviaron un dron a la zona de exclusión por el volcán de La Palma, y a través de las imágenes notaron que el techo de una las casas tenía un agujero, cuando los rescatistas acudieron al lugar hallaron el cuerpo sin vida de Julio.

El hombre muerto fue encontrado tirado dentro de la vivienda de un familiar, la policía consideró que el sujeto acudió a la casa de su hermana para seguir con las labores de limpieza después de haber quitado las cenizas de su techo.

Sin embargo, aún no se determinan las causas de la muerte, por ahora se desconoce si el hombre falleció por causas naturales o debido a la exposición a los gases tóxicos que emana el volcán Cumbre Vieja de La Palma.

Autoridades de La Palma investigan el deceso en la zona del volcán

El comité director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) confirmó que las autoridades de La Palma ya investigan el incidente para determinar qué causó la muerte del hombre de 72 años de edad.

Miguel Ángel Morcuende, director de Pevolca, solicitó a la ciudadanía respetar las medidas de restricción establecidas desde el 19 de septiembre, cuando el volcán hizo erupción.

Morcuende agregó que la limpieza de cenizas en las zonas afectadas es necesaria, por lo que descartó cancelar las escuadras de limpieza; no obstante, detalló que dichas actividades las realizan bomberos y la Unidad Militar de Emergencias, pero también autorizan que algunos vecinos a limpien sus propias cubiertas.

