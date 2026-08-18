VIDEO: Morena dispersó más de 600 millones sin cumplir normas antilavado a través de FINABIEN

Mexicanos Contra la Corrupción reveló que este esquema de Morena, operado a través de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), realizó más de 252 mil pagos etiquetados como apoyos sociales, sin cumplir con la ley antilavado ni acreditar el origen, monto o destinatarios de los recursos.

“El primer contrato, que se firma en junio de 2022, correspondía a la era de Mario Delgado. Ese mismo esquema se repite ya en la era de Luisa María Alcalde, como dirigente nacional del partido Morena y coincide también cuando Andrés Manuel López Beltrán era secretario de Organización”, explicó Eduardo Buendía, de Mexicanos contra la Corrupción.

Con esta red se dispersaron más de 600 millones de pesos y el problema es que ningún partido político está facultado para contratar organismos federales y distribuir efectivo sin transparentar su procedencia.

