VIDEO | ¿Por qué cayó desde un auto en movimiento? Mujer fue grabada en Nezahualcóyotl

Conductores vieron la escena y una cámara grabó el momento: una mujer cayó desde un automóvil en movimiento en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

En redes sociales se dio a conocer un video con imágenes que sorprenden, pues el final de lo que pasó pudo ser más trágico y, por fortuna, la mujer se salvó de ser atropellada.

Graban caída de mujer desde un auto en Nezahualcóyotl

Los hechos al parecer ocurrieron en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia Evolución, del municipio mexiquense el 12 de agosto de 2026 cerca de las 19:41 horas, de acuerdo con la hora registrada en la grabación.

Varios conductores circulaban en esta vialidad, pero no esperaban presenciar el momento exacto en que la mujer salió de la parte trasera de un automóvil, aparentemente gris, hasta quedar en el piso.

HUYE jovencita y se arroja de coche en movimiento:



Sucedió sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en @GobNeza.



Así quedó y nadie la ayudó.@FiscaliaEdomex indaga lo ocurrido. pic.twitter.com/IAb2ZUJRR0 — Antonio Nieto (@siete_letras) August 18, 2026

¿Qué se sabe de la mujer que cayó de un auto en Neza?

Una versión que hasta circula en redes sociales indica que la mujer es Estefany "N", de 32 años, de quien no se sabe hasta ahora si ella se arrojó o fue aventada por alguien que iba en la parte trasera del vehículo.

Incluso, circuló información que indica que la mujer habría sido víctima de agresión sexual y también fue golpeada por su expareja, pero serán las autoridades las que confirmen estos hechos y den a conocer los detalles del caso.

Azteca Noticias confirmó que el caso llegó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual inició una investigación para esclarecer los hechos, pero hasta ahora no hay personas detenidas que pudieran estar implicadas en lo que pasó.

Trascendió que la mujer habría escapado de su expareja, quien presuntamente la tenía retenida durante varios días