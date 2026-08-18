Papá de Dafne Zapata rechaza acusaciones de abuso sexual; asegura que lo intentaron extorsionar

A través de un video, el papá de Dafne Zapata Quintos rechazó la acusación de abuso sexual que existe en su contra cometida en perjuicio de su hija. La menor, de 13 años, quien murió en julio de 2026 dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La denuncia salió a la luz tras la muerte de la niña, la cual indignó a todo un país. En medio de las investigaciones para esclarecer el crimen, también se dio a conocer que Dafne estaba a punto de declarar en contra de su padre por los hechos ocurridos cuando ella apenas tenía 6 años.

Padre de Dafne enfrenta juicio por abuso sexual en Tamaulipas

En agosto de 2019, Gabriel “Z” fue detenido e imputado por el delito de violación equiparada, luego de que presuntamente se propasara con la menor. De acuerdo con la carpeta de investigación, habría sido la abuela de Dafne quien se percató de lo que ocurría y avisó a Alejandra, madre de la menor.

Al ser interrogada, Dafne habría señalado que no era la primera vez que ocurría una situación así. Sin embargo, por miedo a ser regañada, nunca contó lo que presuntamente vivió cuando se quedaba con su padre.

Los hechos habrían ocurrido apenas dos años después de que Gabriel reconociera legalmente a la menor como su hija.

No obstante, en un video publicado recientemente, el padre de Dafne negó las acusaciones y aseguró que todo se trata de una mentira. Asimismo, afirmó que presuntamente habrían intentado extorsionarlo.

"Gabriel, perdóname. Te amo" Padre de Dafne da su versión de los hechos

En el video, el hombre narra que todo comenzó en 2017, cuando Alejandra contactó a Gabriel. Según su versión, ella atravesaba problemas económicos y quería entregarle a su hija.

Ambas viajaron a Tampico, donde supuestamente Dafne se quedaría con él. Sin embargo, aseguró que posteriormente le dejó claro a Alejandra que no tenía intención de formar una familia con ella.

Fue aquí donde las tensiones comenzaron entre ambos. Para 2018 se establece una pensión alimenticia, así como las reglas de convivencia.

Sin embargo, el 3 de agosto de 2019, Alejandra, su abogado y dos policías ingresaron al domicilio de Gabriel, donde surgieron los señalamientos de un presunto abuso sexual contra la niña.

A partir de ahí se ha iniciado un proceso que ha durado poco más de 8 años, donde Gabriel asegura que Alejandra le ha intentado pedir dinero, además de enviarle un mensaje donde le pedía su perdón.

Pese a esto, la madre de Dafne asegura que ella luchará para que su hija reciba la justicia que merece, y que las pruebas hablan por sí solas.

Separan de su cargo a padre de Dafne Zapata

La Secretaría de Educación de Tamaulipas separó del cargo que desempeñaba Gabriel como director de una escuela primaria; así lo reveló el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdés.

El funcionario detalló que el hombre no podrá recibir su sueldo mientras se determina su situación legal. Esto, debido a que continúa el proceso judicial, el cual se ha extendido por más de una semana y en el que continúan presentándose elementos para esclarecer los hechos.

