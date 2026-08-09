Violencia en Edomex: Matan a hombre en plena fiesta patronal en calles de Nezahualcóyotl

Trágica madrugada en el Edomex. En las primeras horas de este 9 de agosto 2026, se reportó el asesinato de un hombre durante una fiesta patronal en calles del municipio Nezahualcóyotl, Estado de México; autoridades acordonaron el lugar.

¿Qué pasó en la colonia Ciudad Lago? Lo que se sabe del crimen

La muerte del hombre ocurrió en la colonia Lago, entre las calles Lago Valencia y Lago Onega. Según algunos vecinos de la zona, el asesinato ocurrió debido a una riña en el lugar; sin embargo, las autoridades no han confirmado los hechos.

Hasta el momento la Fiscalía del Estado de México continúan con las investigaciones correspondientes para determinar los motivos y el cómo ocurrió el crimen en esta zona.

Por el momento la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades, por lo que se desconoce si algún familiar o persona cercana a este hombre fue notificada de los lamentables hechos.

En el lugar se dejaron algunas velas en la zona donde quedó el cuerpo de la víctima. Tiempo después del asesinato y los trabajos de las autoridades, las velas quedaron en el lugar, mientras algunos puestos quedaron abiertos.

Dejan veladoras en el lugar del asesinato|AZTECA NOTICIAS

¿Qué pasa cuando hallan un cadáver dentro de un domicilio en CDMX?

Tras el hallazgo de un cadáver dentro de un domicilio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activa el protocolo de primer respondiente.

La escena del lugar es asegurada y acordonada para no alterar los indicios, posteriormente, el personal de Servicios Periciales realiza el levantamiento y traslado al anfiteatro para determinar la causa de muerte.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.