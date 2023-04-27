VIDEO: Mujer tiene un novio de trapo y asegura que está embarazada

En Brasil, se volvió viral el caso de una mujer que “inició una relación amorosa” con un novio de trapo, con quien se casó en 2021 y ahora asegura que está embarazada de él por segunda vez.

Meirivobe Rocha Moraes, de 37 años de edad, es la mujer que se ha vuelto viral por tener un novio de trapo y crear una infinidad de historias sobre su relación, pues el año pasado aseguró que su pareja le había sido infiel.

En la supuesta boda, la mujer se vistió de novia, mientras su novio de trapo lució un traje negro, además tuvieron alrededor de 200 invitados a la fiesta.

La infidelidad del novio de trapo de una mujer

En su alocada historia, la mujer relató que su novio, a quien llamó Marcelo, le fue infiel con otra mujer, incluso que él había ido a un Motel y que hasta le encontró mensajes comprometedores.

Tras la supuesta infidelidad, el novio de trapo y ella empezaron a dormir en camas separadas, pero solo fue por un tiempo, pues recientemente anunció que está embarazada de su segundo hijo.

Las historias de Meirivobe Rocha Moraes y su novio de trapo las puedes encontrar a través de la cuenta de TikTok de la mujer, donde relata su día a día y cómo es su vida al lado de su inusual pareja.

En las fotos se ve a los dos realizar actividades como cualquier otra pareja como viajar en moto, dormir juntos, ir a comer y hasta bailar.

Mujer se embaraza de su novio de trapo

Como ya es costumbre, la mujer anunció a través de sus redes sociales que estaba embarazada de su novio de trapo, y que esta vez iban a tener una niña, ya que después de su boda tuvieron a su primer hijo, que también está hecho de trapo.

“Estoy muy feliz porque estoy embarazada de Marcelo nuevamente. Esta vez vamos a tener una niña (...) Teníamos muchas ganas de volver a embarazarnos, Marcelo seguía preguntando cuándo vamos a tener otro bebé, y yo dije un día”, señaló la mujer.

Colombiano tiene una familia de trapo

Meirivobe Rocha Moraes no es el único caso de una persona que tiene una familia de trapo, el año pasado también se volvió viral un chico colombiano por tener esposa e hijos, pero todos hechas de trapo.

En sus clips, el hombre, de 27 años de edad, asegura que quiere mucho a Natalia, su novia, y que además tiene dos hijos con ella, los cuales también están hechos de trapo.