Tiktoker presenta a su familia de trapo y aterra a sus seguidores

En redes sociales circula la historia de un tiktoker de Colombia que por no quedarse solo formó su propia familia de trapo. Tanto su novia como sus hijos están hechos de este material y comparte sus historias en la plataforma china.

Los videos que el tiktoker sube se volvieron virales rápidamente debido a lo aterrador que resulta para algunos internautas la escalofriantes historia. Sin embargo, no todos le creen y consideran que lo hace para llevarse unas cuentas vistas.

En sus clips, el hombre, de 27 años de edad, asegura que quiere mucho a Natalia, su novia, y que además tiene dos hijos con ella, los cuales también están hechos de trapo.

El tiktoker confiesa que creó toda esta fantasía de la familia de trapo porque no tiene a nadie más y no quiere quedarse solo.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, aclara en uno de sus últimos videos compartidos en su cuenta de TikTok .

Tiktoker y su familia de trapo

El tiktoker, identificado como Cristian, revela que vive una bonita relación con su familia de trapo. Con su novia comparte muchas cosas y no le da pena salir a pasear a la calle con ella, incluso a veces ven películas juntos y hasta habla con la muñeca.

“No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella y pienso casarme si no tengo pareja”, comenta Cristian en una entrevista.

Añadió que uno de sus hijos de trapo tiene casi dos años de edad y se llama Adolfo, mientras que la niña tiene un año y se llama María.

También aclaró que no perdió a su verddera familia y que nunca ha estado casado porque no sabe cómo acercarse a las mujeres, así que para él fue más sencillo crear a toda una familia de trapo y así ya no estar solo.