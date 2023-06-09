VIDEO: Niños musulmanes pisotean bandera del orgullo LGBT durante una protesta en Canadá

Un grupo de niños musulmanes pisotearon la bandera LGBT durante una manifestación en Ontario, Canadá, en contra del adoctrinamiento en las escuelas, varios de los menores fueron aplaudidos por sus madres, quienes llevaban su hijab.

Algunos de los manifestantes llevaban carteles que decían “Dejen a nuestros hijos en paz”, otras personas de origen canadiense también se sumaron a las protestas de los musulmanes.

“Estamos aquí en las protestas. Hay muchos niños pequeños con sus padres árabes y están pisoteando la bandera del orgullo. La comunidad árabe está enviando un mensaje al mundo de que no están aceptando esto. Damas y caballeros, dejen a los niños en paz” se escuchó en el video.

Young muslim kids STOMP the pride flag as their mothers cheer them on pic.twitter.com/hCLospOmzJ — The Pleb 🇨🇦 Reporter (@truckdriverpleb) June 9, 2023

Un video de la protesta se volvió viral en las redes sociales, donde se ve a seis niños musulamnes pisoteando una bandera LGBT, una mujer los alentó a seguir brincando sobre ellas. Uno de los pequeños incluso agarró una de las banderas y la rompió en dos partes con las manos.

Cabe destacar que Canadá es uno de los países que se ha pronunciado a favor de los derechos de la comunidad LGBTI. En 2017, el presidente Justin Trudeau se disculpó con la comunidad “por las injusticias que han sufrido” e incluso lloró.

Ataques contra la comunidad LGBT en el mes del orgullo

Canadá no es el único país en el que han salido a protestar contra la comunidad LGBT, especialmente porque se celebra el “mes del orgullo”. Incluso, en otros países, personas homosexuales han sido atacadas.

Estados Unidos anunció medidas de inclusión en escuelas, lo que no fue bien tomado por todos los habitantes, los más radicales iniciaron una ola de ataques contra la comunidad, a la cual el presidente calificó como “prejuicios e injustificados”.

Biden también anunció nuevas medidas para ayudar a las escuelas y a los niños LGBT a sortear las prohibiciones de libros, a los centros comunitarios a luchar contra las amenazas, a los jóvenes transgénero a acceder a una mejor atención, e instó al Congreso a aprobar la Ley de Igualdad.

