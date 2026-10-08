Sin investigaciones por presuntos nexos entre el CJNG, red de “huachicol” y empresarios ligados a la familia López Beltrán, ¿qué espera la FGR? - VIDEO

La omisión de las autoridades federales para indagar a Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como operador del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y enredado en temas de huachicol es evidente.

A pesar de los señalamientos que vinculan a “El Tanque” con la explotación de hidrocarburos y negocios mineros en complicidad con empresarios ligados a los hermanos López Beltrán, las autoridades no han iniciado acciones penales al respecto.

La inacción de la Fiscalía General de la República FGR, encabezada por Ernestina Godoy, al no abrir carpetas de investigación que rastreen los flujos financieros ni la posible complicidad de mandos de seguridad y funcionarios públicos en esta red continúa.