¿Quién es “El Tanque”? El presunto operador del CJNG ligado a Amílcar Olán y sancionado por Estados Unidos por huachicol

Iván "N", alias "El Tanque", fue detenido el pasado lunes 5 de octubre por autoridades en Zapopan, Jalisco. El criminal es señalado como operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y del círculo cercano del fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Los señalamientos no paran ahí, pues también se le acusa de huachicol, lavado de dinero, tráfico de drogas y hasta se le relaciona con personajes como Amílcar Olán.

Su nombre también sonó en Estados Unidos hace unos años, ya que el Departamento del Tesoro lo sancionó por el robo de combustible y operaciones criminales.

¿Quién es Iván, "El Tanque"?

Iván es un miembro de alto rango del CJNG que operaba principalmente en Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Las autoridades de México y Estados Unidos lo ubican como parte del círculo cercano de colaboradores de "El Mencho".

Además de dirigir redes de robo de combustible, se le investiga por delitos de homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de drogas.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

"El Tanque" y el robo de combustible

"El Tanque" hizo toda una infraestructura para la extracción ilegal de gasolina en los ductos de Pemex.

Almacenaba millones de litros de combustible en tanques cerca del puerto de Veracruz para luego venderlo en el mercado negro e incluso distribuirlo en zonas de Texas. Esta actividad generaba decenas de millones de dólares anuales para financiar las operaciones del CJNG.

La red de gasolineras y las sanciones de Estados Unidos contra "El Tanque"

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos sancionó a "El Tanque", a miembros de su familia y a 11 empresas de gasolineras en Veracruz.

El Departamento del Tesoro detectó que usaba estas gasolineras aparentemente legítimas, administradas por familiares, para vender el combustible robado y lavar dinero.

"El Tanque" y Amílcar Olán

El nombre de "El Tanque" también sonó luego de que se difundiera un audio atribuido a Luis Alberto Olán, hermano del empresario Amílcar Olán.

En la grabación se afirmaba que "El Tanque" tendría vínculos y le habría hecho favores a Luis Alberto, entre esos dejar de molestar a uno de los proveedores de balasto vinculados a las obras del Tren Maya, en el que participaron ambos hermanos.

Autoridades de #EstadosUnidos señalaron a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, como presunto líder de una red dedicada al robo y venta ilegal de combustible vinculada al #CJNG.



Según la acusación, el grupo utilizaba gasolineras en varios estados para vender combustible robado… pic.twitter.com/waIx38rTRq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

Así capturaron a "El Tanque" en Jalisco

El pasado 5 de octubre, fuerzas federales capturaron a "El Tanque" en Jalisco, asegurándole un vehículo, un arma y drogas.

Además del huachicol, las autoridades lo señalan por su presunta participación en el derribo de un helicóptero del Ejército en 2015.