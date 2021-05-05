VIDEOS: Noche de disturbios en Bogotá, atacan estaciones de policía

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la noche del martes que está listo para un diálogo nacional después de días de protestas que provocaron más de 20 muertes; sin embrago, el llamado no fue suficiente ya que en las últimas horas se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y civiles en Bogotá y en otros puntos del país.

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En Bogota, la capital de Colombia, un grupo de personas incendió una estación policial en la que había entre 10 y 15 elementos que que lograron escapar de las llamas, mientras que al menos otros 15 puestos de esa institución fueron blanco de vándalos.

Las escenas de dolor, rabia y violencia que vimos anoche son inadmisibles.



Pero, ¿Primero acorralar, luego encerrar, luego incendiar, contemplar a seres humanos quemándose y cuando logran salir además correr tras de ellos a golpearlos?



¿Qué es eso? Toda violencia debe parar ya! pic.twitter.com/Cz047tgaD0 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 5, 2021

Alcaldesa de Bogotá llama frenar ola de violencia

La alcaldesa Claudia López dijo en sus redes sociales que las escenas de dolor, rabia y violencia son inadmisibles y llamó a parar con la ola de violencia.

De acuerdo con López, la turba trató de quemar vivos a 15 policías en el Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio La Aurora, en el sur de la capital colombiana, y añadió que otros 15 de esos puestos fueron "vandalizados" y hay "policías baleados" y "heridos con arma blanca".

EN EL PORTAL DE LAS AMÉRICAS Y ALREDEDORES ESTÁN DISPARANDO DESDE LOS HELICÓPTEROS, POR FAVOR TENGAN MUCHO CUIDADO, HAY MUCHOS HERIDOS. @JBALVIN pic.twitter.com/i7kp2m75i1 — Jackson (@Jack_MC2000) May 5, 2021

Ante la violencia desbordada, López pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, que la fuerza pública "ayude a custodiar" los centros de detención de la policía, donde hay 2 mil 825 personas detenidas para "evitar que pongan en riesgo la vida de los privados de la libertad".

Comunidad denunció que habían helicópteros de la Fuerza Pública en el Portal de las Américas y Bosa. Represión. #SOSColombiaNosEstanMatando#SOSColombiaDDHH Denuncia @Col_Informa pic.twitter.com/gc8RUPUkEa — Juan Camilo #SOSColombiaDDHH (@JUANCAELBROKY) May 5, 2021

Duque también alertó que la capital colombiana sufría el ataque de criminales organizados que “están siendo enfrentados por nuestra fuerza pública. Rechazamos enfáticamente estos atentados contra integrantes de la Policía".

Para este miércoles está convocada una nueva jornada de protestas por sindicatos y organizaciones sociales contra la política económica del gobierno de Duque.

Incendio en estación de policía en la La Aurora

Según las autoridades, el CAI de la Policía en el barrio La Aurora fue incinerado cuando había entre 10 y 15 agentes dentro, de los cuales cinco resultaron heridos.

"Pronta recuperación a nuestros policías. Gracias a la comunidad que se interpuso para que no resultaran incinerados dentro de las instalaciones del CAI Aurora por parte de los inadaptados sociales", dijo el comandante de la Policía de Bogotá, general Óscar Antonio Gómez.

Los enfrentamientos comenzaron en la tarde en varios sectores del sur de Bogotá y se extendieron a otras zonas donde en la noche organizaciones sociales han denunciado excesos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

Una de las situaciones más difíciles se vivió en el Portal Las Américas, en el oeste de la ciudad, donde los enfrentamientos se prolongaron por horas, hay al menos tres heridos y fue incinerado un autobús, según las autoridades.