Un estudiante del CBTIS 259 confrontó públicamente al secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, y acusó a Morena y a autoridades estatales de presunta colusión con el narcotráfico. El señalamiento ocurrió este 18 de noviembre, durante la presentación de un programa contra las adicciones, donde el joven tomó el micrófono para cuestionar la estrategia gubernamental frente al consumo y la distribución de drogas.

Frente al funcionario, el alumno sostuvo que pedir a los jóvenes que no consuman sustancias resulta insuficiente si, desde su perspectiva, las autoridades no actúan contra quienes las venden.

También mencionó presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales, y citó situaciones que, aseguró, ocurren en distintas zonas de Oaxaca.

¿Qué le reclamó el estudiante al secretario de Gobierno?

Durante su intervención, el joven afirmó que en Oaxaca existe una supuesta relación entre Morena y el crimen organizado. Para respaldar su acusación, hizo referencia a Juchitán, donde señaló presuntos acuerdos y protección a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

También mencionó una denuncia relacionada con supuestas exigencias de pagos por 80 mil pesos y la existencia de cerca de dos mil personas que, según su exposición, cobraban sin desempeñar funciones dentro de una nómina.

El estudiante cuestionó que, ante esos señalamientos, la respuesta institucional fuera evitar la criminalización de personas sin que se esclarecieran los hechos.

🚨Alumno de #CBTIS reclama al secretario de gobierno de #Oaxaca que los funcionarios tengan nexos con los criminales.



Sucedió durante la presentación de un programa contra las adicciones.



Más noticias: https://t.co/qV1PW2rqVU pic.twitter.com/JmYvV4wzZw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

Estudiante relaciona detenciones en Zaachila con su reclamo

El alumno también aludió a detenciones recientes en Zaachila, donde, de acuerdo con su discurso, fueron asegurados integrantes de organizaciones sindicales que presuntamente portaban armas largas y tenían drogas.

A partir de ese episodio, cuestionó los vínculos políticos que, según él, existirían entre esas organizaciones y Morena; sin embargo, durante su intervención no presentó pruebas documentales que acreditaran las acusaciones.

“No somos tontos”: el mensaje a las autoridades sobre las drogas

El estudiante cerró su participación al señalar que los jóvenes conocen los riesgos del consumo de drogas y que la prevención debe acompañarse de acciones contra quienes las distribuyen.

Afirmó que no consumiría por decisión propia y llamó a sus compañeros a no comprar, no consumir y no guardar silencio.