Encuentran sin vida en Puebla a Gerardo Ávalos García, maestro de CBTIS originario de Veracruz

Gerardo Ávalos García, profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 78 de Poza Rica, Veracruz, fue encontrado sin vida en Puebla, después de que fue reportado como desaparecido el 9 de septiembre de 2026.

Cronología de la desaparición del docente del CBTis 78

El maestro había salido de su casa a bordo de una camioneta. Aunque se contactó por teléfono con su familia, después de ello perdieron contacto con él, por lo que levantaron un reporte a las autoridades.

El docente fue encontrado sin vida y con huellas de violencia en la autopista México-Tuxpan, en el paraje conocido como “La Nopalera”, en el municipio poblano de Jalpan.

Hallazgo del profesor Gerardo Ávalos García en la autopista México-Tuxpan

Las autoridades recibieron el reporte sobre la ubicación de restos humanos a la orilla de la carretera, los cuales estaban cubiertos con una lona blanca. Personal ministerial y peritos llegaron a la zona para iniciar los trabajos correspondientes, así como para enviar el cuerpo al servicio forense.

Familiares, alumnos y la comunidad académica de Poza Rica se mostraron consternados tras el hallazgo sin vida del profesor Gerardo Ávalos García.

La desaparición del docente es uno más a la larga lista existente en Veracruz bajo el régimen de Rocío Nahle García.

Desapariciones en Veracruz: cifras y municipios más afectados

Hasta el 16 de mayo de 2026, el estado de Veracruz contabiliza 6 mil 690 personas desaparecidas. El municipio de Veracruz tiene el mayor número de casos, con mil 16 personas desaparecidas. Le siguen Xalapa, con 506 y Córdoba en tercer lugar con 285, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

