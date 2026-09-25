CJNG y “Los Cromos": la alianza que se destapó tras captura del alcalde de Juchitán

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscó ganar terreno en el país con el apoyo de un grupo criminal conocido como "Los Cromos".

Miguel "N", alias “Quetu”, presidente municipal de Juchitán, fue detenido y su arresto destapó una red criminal en la que el cártel presuntamente recibía ayuda del funcionario.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán?

El alcalde de Juchitán fue aprehendido junto con otro hombre identificado como Carlos Alberto "N", alias “La Parca”, de acuerdo con el informe de las autoridades federales.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que ambos detenidos tenían una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

Poder del CJNG llegó a Oaxaca con "Los Cromos"

Reportes de seguridad indican que el alcalde fue detenido tras investigaciones las cuales revelaron que presuntamente tiene nexos con actividades delictivas de "Los Cromos", un grupo criminal que opera en esta región como parte del CJNG.

Miguel "N" supuestamente daba apoyaba al grupo criminal de “Los Cromos” al facilitarles las cámaras de C2 y alertando de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal para que no los detuvieran.

El supuesto control del alcalde de Juchitán para delinquir

Los informes de seguridad refieren que el alcalde de Juchitán también presuntamente controlaba el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales que operan en municipio a pequeños y medianos comerciantes.

Pero no solo eso, pues además, se identificó la compra de armas, hacia el mismo grupo delincuencial y el supuesto control de la red de protección para tráfico de migrantes a través de casas de seguridad del crimen organizado.

Mientras que el otro detenido, Carlos Alberto "N", alias “La Parca, a través de la red de mototaxis, presuntamente controlaba el narcomenudeo, extorsión y homicidios en la zona.

Al parecer también al parecer usaba este medio de transporte para el traslado y extorsión de migrantes, así como actos de presión social para la liberación de detenidos integrantes del grupo criminal “Los Cromos”.