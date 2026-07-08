VIDEO: ¡Que siempre no! Rocío Nahle desiste de poner su nombre a salón del Palacio

Luego de realizar una remodelación en el Palacio de Gobierno de Veracruz superior a los 60 millones de pesos, la gobernadora Rocío Nahle decidió recular y aclaró que ya no pondrá su nombre a uno de los salones del recinto, como lo había adelantado.

La mandataria había informado que tras las obras, uno de los salones recien embellecidos tendría el nombre de una mujer, la primera gobernadora del estado, es decir el de ella misma.

Así lo declaró:

"Eran unas cuarterías, estaba espantoso, decidimos arreglar, quedo un salón grande muy bonito, que vamos a ponerle el nombre de una mujer, queremos ponerle el nombre de una mujer, pues porque es la primera mujer gobernadora es un salón, está el salón Juárez, va quedar otro salón acá, que también estamos viendo..."

🔴Rocío Nahle anuncia que le pondrá el nombre de la primera mujer gobernadora de Veracruz a un salón del Palacio de Gobierno tras remodelación, que en este caso, sería ella misma.

pic.twitter.com/aqf10mFNPa — Azucena Uresti (@azucenau) July 7, 2026

¿Qué dijo después la gobernadora Rocío Nahle?

Las declaraciones de la gobernadora de Veracruz se volvieron virales y por ello las críticas le llovieron. Hoy, la prensa cuestionó a Rocío Nahle sobre el nombre del salón y fue entonces que se retractó: “No, no, no, no, cómo crees, de ninguna manera”, aseguró.

Así, la gobernadora emanda de las filas de Morena nagó que vaya a poner su nombre a uno de los salones del Palacio de Gobierno que recientemente fueron remodelados.

🔴 “No, no, no, no, cómo crees, de ninguna manera”: así fue como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó que le vaya a poner su nombre a uno de los salones del Palacio de Gobierno.



La mandataria fue cuestionada al respecto tras decir que nombraría ese espacio al igual… https://t.co/sYaCrvRi5h — Azucena Uresti (@azucenau) July 7, 2026

Momento crítico en Veracruz

Cabe mencionar que Veracruz es una de las entidades más violentas para los periodistas. Hace unos días, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada y posteriormente hallada sin vida. Hoy fue despedida por sus seres queridos.

El escándalo de las declaraciones de la mandataria, se da en torno al funeral de la periodista, quien fue localizada sin vida tras semanas de haber sido secuestrada.