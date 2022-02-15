VIDEO: Rusia inicia el retiro de soldados de Crimea, cerca de Ucrania

Rusia comenzó a retirar a sus soldados de Crimea a sus bases después de completar los ejercicios militares en la península que arrebató a Ucrania, mientras Estados Unidos dijo que verificaría el repliegue.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, confirmó el repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania, pero matizó que no se debe a la "histeria" de Occidente, ya que estaba programado.

"Lo hacemos independientemente de lo que otros piensan e independientemente del 'terrorismo informativo' que se está produciendo", dijo Lavrov en alusión a las informaciones en medios occidentales sobre una inminente invasión de Rusia a Ucrania.

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, dijo que tendrán que verificar si Rusia realmente está llevando a cabo el repliegue de soldados.

Nos hemos fijado hoy en que Rusia está asegurando que está llevando a cabo alguna especie de desescalada. Estamos monitorizando la situación. No tengo nada más que decir sobre eso. Tendremos que verificar si es o no el caso.

"Las unidades de las circunscripciones militares Oeste y Sur que cumplieron sus misiones ya empezaron a montar en trenes y camiones, y hoy se dirigirán a sus guarniciones", declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov en alusión de retirada de fuerzas en Crimea.

Duma de Rusia pide a Putin reconocer a Donetsk y Lugansk

El retiro de los soldados de Rusia se da en medio del llamado de la Duma rusa al presidente Vladimir Putin para que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

El reconocimiento de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk podría acabar con el proceso de paz de Minsk en el este de Ucrania, donde el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas respaldados por Moscú ha causado 15 mil muertos.

"Kiev no está respetando los acuerdos de Minsk. Nuestros ciudadanos y compatriotas que viven en el Donbass necesitan nuestra ayuda y apoyo", escribió en las redes sociales Vyacheslav Volodin, portavoz de la Duma Estatal.

Rusia considera el conflicto en el este de Ucrania como una guerra civil, pero Kiev y Occidente dicen que Moscú ayuda a los separatistas con sus propias fuerzas terrestres.

Rusia ha expedido más de 700 mil pasaportes a residentes del este de Ucrania desde que los separatistas se apoderaron del territorio en 2014, poco después de que anexara Crimea, agriando las relaciones con Kiev y Occidente.