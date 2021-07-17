En California, detienen a hombre con arsenal y manifiesto racista

La policía de California, Estados Unidos, evitó un tiroteo al detener a un hombre que tenía en su vehículo un manifiesto racista y un arsenal con el que pretendía atacar a personas de origen hispano, judíos y negros.

La detención de este hombre se dio gracias a la denuncia al 911 que hizo el dueño de un negocio en el norte de California, quien notó que el sujeto merodeaba la zona de forma sospechosa.

La Policía de California acudió al lugar y detuvo a Wesley Charles “N”, de 32 años, quien es residente de Los Gatos, y en el momento de la detención estaba en su auto vigilando a otros vehículos y una bodega, que se ubica en la zona de East Sunny Oaks Avenue en el área de la bahía de San Francisco.

On July 9th, officers arrested Wesley Martines 32yrs, of Los Gatos, with assault weapons and what was believed to be an improvised explosive device. @SCCoSheriff bomb squad responded to assist. See @SantaClaraDA press release for additional information.https://t.co/ByGH83PxkT pic.twitter.com/Kg5AtI5WwL — Campbell Police (@CampbellPolice) July 15, 2021

Policía de California inspecciona vehículo de detenido

Oficiales de California registraron el vehículo del ahora detenido y encontraron un arsenal, que constaba de dos rifles estilo AR-15, las cuales son ilegales en este estado; además de una pistola .9 milímetros y municiones, que tenían las siguientes frases: “Para una viuda de parte de la muerte” y “Un buen comienzo”.

También encontraron chalecos antibalas y lo que parecía ser una bomba casera inactiva, de acuerdo con la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Santa Clara.

Junto al arsenal, la policía de California también encontró un manifiesto racista y antisemitas, que venía con un plan en el que el detenido pretendía ir a una tienda de artículos deportivos para vestirse como empleado y “atar a todos”.

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De acuerdo con las autoridades de California, el manifiesto racista de Wesley Charles apuntaba a un ataque contra personas de color de origen hipano y judíos.

Ian White, capitán de la policía de Campbell, California, aseguró que con la detención de Wesley Charles se evitó una tragedia y ahora indagan más sobre el manifiesto racista para conocer el origen del arsenal.

Definitivamente sentimos que se evitó una crisis. Hubo una amenaza significativa para el público.

#SCCDANews: Los Gatos Man Charged with Illegal Arsenal, had “Cop Killer” Bullets and Racist Manifesto https://t.co/E3JaYNaLst pic.twitter.com/eSupbQqKhv — Santa Clara DA (@SantaClaraDA) July 15, 2021

Agregaron que en el momento de la detención Wesley Charles mantuvo la calma y cooperó con los agentes.

Por el arsenal, Wesley Charles enfrenta un proceso por el delito de posesión de armas de asalto, silenciadores, drogas y fabricación de una bomba de tubo. Ahora el hombre está detenido y deberá pagar una fianza de 300 dólares.

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