Video: Socavón se traga un auto en la India

El extraño incidente del socavón se traga un auto en la India, ocurrió durante la mañana del domingo (13 de junio 2021), cuando un vehículo "todoterreno" se comnezó a hundir luego que se abiera un socavón tras las lluvias torrenciales registradas en la zona.

Watch: Car sinks completely within seconds in Mumbai’s Ghatkopar area after part of ground caves in. #MumbaiRains pic.twitter.com/0kmnHlsiHz — Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) June 13, 2021

Socavón se traga un vehículo en la India

A través de las redes sociales se publicó un video (que se hizo viral), en el que se puede observar el momento justo en que un vehículo particular se hunde súbitamente tras el derrube parcial en un estacionamiento en la unidad habitacional de la Sociedad Ramnivas en Ghatkopar. Aunque no se aprecia el momento en que el socavón comenzó a abrirse, sí se percibe cuando el automóvil va desapareciendo.

Por fortuna no se reportaron heridos ya que al momento del siniestro, no había ninguna persona cerca.

Conforme a medios locales, en el lugar había un pozo, sin embargo fue cubierto de hormigón armado para crear un lugar de estacionamiento, y fue justo esto en conjunto con las intensa lluvias que provocaron el incidente.

Finally the car which sinked in Ghatkopar #Mumbai today has been traced and pulled off.#MumbaiRains #Ghatkopar pic.twitter.com/NSglsSWB01 — Adv. Sujit Mohan (@AdvSujitMohan) June 13, 2021

Oficiales de tránsito locales que fueron los primeros en llegar, señalaron:

"Creímos que el incidente se había producido en una calle y que provocaría un congestionamiento vial. Al llegar al lugar, nos dimos cuenta de que se trataba de una propiedad privada".

Kiran Doshi, dueño del automóvil se mostró sorpendido al saber que su auto y sus cosas terminaron en "lo más profundo de la Tierra" en el área de Ghatkopar.

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La Corporación Municipal de Bhubaneswar (BMC por sus siglas en inglés), señaló que está colaborando en los trabajos de bombeo del agua del pozo. Se ha pedido la la unidad habitacional que se asegure de retirar el coche y de acordonar la parte del pozo.

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