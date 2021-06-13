Manada de elefantes salvajes lleva 5 días en suroeste de China

La manada de elefantes salvajes errantes en la provincia de Yunnan, suroeste de China, ha permanecido durante cinco días en el cantón de Shijie, limitando sus actividades en una pequeña área.

Elefantes migrantes reducen sus actividades en pequeña área en suroeste de China

El grupo estaba formado por 15 elefantes, pero uno de ellos se separó recientemente. Han viajado cientos de kilómetros desde su hogar en el bosque en la prefectura autónoma dai de Xishuangbanna, al sur de la provincia.

Los paquidermos fueron vistos vagabundeando en un bosque del cantón de Shijie, distrito de Yimen, a las 16:00 (hora local) del sábado.

Public liability insurance for wildlife accidents has covered the whole #Yunnan Province in southwest #China, and all property damages caused by the herd of wandering #elephants will be compensated by the insurance, local authorities said Sunday. pic.twitter.com/GtX74E5O22 — CGTN (@CGTNOfficial) June 13, 2021

El elefante macho que se separó de la manada hace siete días ha sido visto entrando en el distrito de Jinning del municipio de Kunming, aproximadamente a 14 kilómetros de sus compañeros. El elefante solitario se encuentra ahora en condiciones seguras y no se ha registrado ningún incidente con la población local.

Elefante macho se despara de la manada

Las imágenes de monitoreo mostraron que la manada llegó a la entrada de la aldea Nanshan y regresó a la montaña después de comerse algunos plátanos y maíz en las tierras de cultivo cercanas a la población. El alcance de sus movimientos en la montaña durante el día fue de solo unos 500 metros cuadrados.

También fueron vistos dos elefantes dándose patadas mutuamente, un comportamiento que los expertos achacaron a una de sus formas habituales de comunicación.

El ritmo de migración de la manada se ha ralentizado bastante desde que llegaron al distrito de Yimen. Los expertos creen que probablemente el plátano, que crece en el valle del río tropical, sea su alimento favorito, algo que ha conseguido cautivarlos.

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Además, según los expertos, existe la posibilidad de que estén esperando al elefante que se separó, que aún no ha mostrado una fuerte voluntad de regresar junto con la manada.

Durante más de un mes, las autoridades han enviado policías para escoltar a los elefantes. Despejaron las carreteras y evacuaron a los residentes para facilitar su paso y utilizaron alimentos para distraerlos y evitar que pasaran por las zonas densamente pobladas.

El elefante asiático cuenta con la protección estatal más alta en China

Los elefantes asiáticos están bajo protección estatal de nivel más alto en China, donde se encuentran principalmente en Yunnan. Gracias a los esfuerzos de protección, la población de elefantes salvajes en la provincia ha aumentado de 193 en la década de 1980 a unos 300 en la actualidad.