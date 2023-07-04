VIDEO: Bañistas captan a tiburón muy cerca de la orilla en una playa de Florida

Varios bañistas fueron sorprendidos por un tiburón que nadaba muy cerca de la orilla en la playa Navarra, de Florida, Estados Unidos. El momento quedó grabado en videos de varios testigos.

Rápidamente el momento se volvió viral en las redes sociales, debido a que esta escena es poco probable que ocurra, ya que los tiburones normalmente se encuentran en zonas más profundas del mar.

El incidente ocurrió el 4 de julio, considerado un día festivo en Estados Unidos, que conmemora su independencia, por lo que había muchas personas en la playa aprovechando el día de descanso; en el lugar se encontraban familias completas, con todo y niños pequeños.

#4Julio | Un tiburón fue visto nadando muy cerca de la orilla y de los bañistas en Navarra Beach, #Florida.



📽 Cristy Mccallie Cox pic.twitter.com/PSTj13Uw2m — Miami Diario (@miami_diario) July 4, 2023

Video de un tiburón nadando en la orilla de la playa

En las imágenes se pudo ver a los bañistas disfrutando del mar, la mayoría estaban en la orilla de la playa jugando, de pronto la aleta dorsal de un tiburón se hizo visible en medio de las personas.

De inmediato algunos corrieron para salirse del agua y ponerse a salvo, mientras otros gritaron “tiburón” para alertar a los que aún no se daban cuenta de la presencia del animal. “Salgan del agua, salgan” “date prisa”, se escuchó que gritaban en el video.

“Get out of the water!” Like a scene from “Jaws”. Shark swimming off a Florida beach sends ocean goers scrambling for safety. (Video: WEAR) pic.twitter.com/4iNlk85wt7 — Mike Sington (@MikeSington) July 4, 2023

En otro clip se mostró al tiburón dando varias vueltas muy cerca de la orilla, lo que generó más miedo entre los visitantes, ya que pensaron que se estaba preparando para atacar a los bañistas.

Por fortuna las autoridades de Florida no reportaron ningún herido o víctima tras el inesperado avistamiento del tiburón entre los turistas y todo quedó solo en un susto.

