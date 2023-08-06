VIDEO: Reportan tiroteo masivo en Washington; hay varios muertos y heridos

Se reportan al menos tres muertos y dos heridos debido a un tiroteo masivo registrado este sábado al sureste de Washington DC, Estados Unidos. Las autoridades llegaron al lugar y acordonaron la zona

El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche (tiempo local) en la calle 1600 de Good Rope Road, a donde acudieron los uniformados para atender la emergencia, al arribar encontraron a cinco personas con heridas de bala, tres de ellas muertas.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar declararon muertos a dos hombres y una mujer; mientras que otros dos hombres fueron trasladados a un hospital cercano, uno de ellos de gravedad, del otro se desconoce su estado de salud.

La policía de DC Metro investiga un tiroteo masivo fatal en el sureste de Washington. pic.twitter.com/fkpV7CehXF — 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗘𝗻𝗶𝗴𝗺𝗮👁️‍🗨️ (@AlertaInfoe) August 6, 2023

Policía inicia investigación tras tiroteo en Washington

Pamela Smith, jefa interina de la policía de Washington, indicó que “esta violencia armada tiene que parar. Es increíblemente frustrante. Sabemos que alguien en la comunidad sabe lo que está pasando”.

Añadió que “Esto no es una zona de guerra. Queremos que nuestros residentes se sientan seguros”.

Acting Chief Pamela Smith provides an update on the shooting in the 1600 block of Good Hope Road, Southeast. pic.twitter.com/iucc1uIWCT — DC Police Department (@DCPoliceDept) August 6, 2023

Explicó que puede haber más personas heridas por el tiroteo en Washington, por lo que pidió que llegaran a los hospitales para que fueran atendidos correctamente.

“Nos damos cuenta de que puede haber otros que hayan resultado heridos esta noche. Les estamos pidiendo que se presenten”, dijo.

