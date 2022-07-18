Revelan segundo video de inacción policiaca en tiroteo en Uvalde, Texas

La agencia de noticias CNN reveló un nuevo video de los socorristas en la escuela primara de Uvalde, Texas donde se muestra una vista de cerca la acción, y la inacción, de la respuesta de las fuerzas del orden público durante el tiroteo.

Las imágenes muestran a los oficiales rompiendo algunas ventanas y sacando niños de la escuela, así como dentro de un pasillo buscando a tientas las llaves y sin poder abrir una puerta cerca de donde el hombre armado tenías el control de dos aulas llenas de niños y maestros.

Las nuevas imágenes muestran primeros planos de las afueras de las aulas 111 y 112, donde revelan conversaciones entre los oficiales y súplicas al tirador.

Dramatic bodycam video from inside Robb Elementary School captures the confusion and chaos as law enforcement responded and evacuated children. https://t.co/8gdFW6hFok pic.twitter.com/ldgBoOHRkl — CNN (@CNN) July 17, 2022

Reportan “fallas sistemáticas” en tiroteo en primaria de Uvalde, Texas

De acuerdo a un informe del Comité de la Cámara de Representantes de Texas, al menos 400 agentes policiales acudieron a la primera de Uvalde, Texas, donde se había reportado un tiroteo; sin embargo debido a “fallas sistémicas” provocaron que pasara más de una hora para abatir al atacante.

Durante el tiroteo en la primara de Uvalde, Texas, se reportaron alrededor de 21 personas muertas.

El informe fue redactado por un comité de investigación de la Cámara de Representantes de Texas, además fue entregado a los familiares de las víctimas durante este domingo.

Reportan que 376 agentes se concentraron en la escuela de Uvalde, Texas

De acuerdo a Texas Tribune, que revisó el informe antes de ser publicado, alrededor de 376 agentes se concentraron en la primaria de Uvalde, Texas.

La gran mayoría de los que respondieron eran oficiales federales y estatales, incluyendo a casi 150 agentes de Patrulla Fronteriza, que es federal, y 91 oficiales de la policía estatal.

Además, el informe siguió a semanas de entrevistas a puertas cerradas con más de 40 personas, incluidos testigos y policías que estuvieron durante el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas.

