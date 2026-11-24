Dron de entregas en siete minutos: esa notificación recibió Jim Brennan, en Huntington Woods, Michigan, cuando su esposa pidió una botella de champú el viernes 20 de noviembre. La pareja esperaba un camión, pero Amazon Prime Air mandó su servicio aéreo. Lo curioso es que el aparato cumplió la misión y dejó el paquete con éxito en el patio trasero. El enredo comenzó al despegar.

¿Cómo terminó en el techo del vecino?

Mientras Brennan miraba el despegue, el dron subió debajo de un cable de fibra óptica, chocó y perdió una hélice. Según contó al medio local WXYZ, al engancharse “se volvió loco”. Un video grabado por su vecina Claire Brennan —quien no tiene parentesco con Jim Brennan — muestra al equipo luchar por volar, tambalearse sin control y caer sobre el garaje de su vecino, Logan Coomes. El golpe causó daños menores: levantó algunas tejas y dejó una esquina rota en lo alto del techo donde Coomes cree que entraría agua si llegara a llover.

📦 Your package has been delivered: Amazon drone crashes onto a neighbor's garage in the US



A man in a Detroit suburb ordered shampoo from Amazon. Minutes later, a drone flew to his house, carefully dropped off the package, and headed back. Unfortunately, it didn't get very far.… pic.twitter.com/o80sdo9ZRm — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026

¿Qué respondió la empresa y qué investiga la FAA?

Por suerte, nadie sufrió lesiones. La empresa retiró el dron dañado del garaje y mantiene contacto con Coomes, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) ya investiga el choque del viernes en las afueras de Detroit. Jack Stelzner, portavoz de la compañía, destacó que la seguridad es su máxima prioridad, calificó estos incidentes como extremadamente raros y afirmó que revisan cada caso para mejorar el servicio.

Así operan los drones MK30

Los drones autónomos MK30 cargan hasta 2.27 kilos —alimentos, cosméticos, medicinas o electrónicos— y esquivan obstáculos como tendederos y camas elásticas. El otoño pasado dos equipos chocaron contra una grúa cerca de Phoenix sin heridos.