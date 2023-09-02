VIDEO: Trágico momento en el que una trapecista cae al vacío en Rusia

Un trágico momento se vivió en el circo Crocus de Rusia, cuando en plena función una trapecista cayó al vacío desde una altura de 10 metros. El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales.

La acróbata que sufrió la caída fue identificada como Maria Smetanova, de 23 años de edad, quien de inmediato fue trasladada a un hospital, donde se informó que su estado es grave.

El accidente ocurrió el pasado jueves 31 de agosto durante la función del circo que se presentaba en Siberia.

Video del momento en que trapecista cae al vacío en un circo de Rusia

Las imágenes fueron compartidas por los asistentes en redes sociales y rápidamente se volvieron virales. En el video se ve a la chica colgada en el trapecio del circo, a una altura de 10 metros.

La trapecista rusa estaba realizando una acrobacia de cabeza, se sostenía de la cuerda del trapecio, sin embargo, cuando iba a dar la vuelta se le resbalaron los brazos y cayó de espaldas en el piso.

Russian Circus performer nose-dives 30 feet during trapeze act, terrifying fall to ground caught on video



Maria Smetanova, 23, is in critical condtion. pic.twitter.com/Q4jnzNsRaP — Joseph Morris (@JosephMorrisYT) September 1, 2023

La joven quedó tirada inconsciente incluso algunas personas del circo se le acercaron para ver cómo estaba y la chica no reaccionó.

Otras caídas de trapecistas en el mundo

En abril pasado, se reportó la muerte de una trapecista en China, después de caer de nueve metros de altura durante una función de circo en la ciudad de Suzhou.

La joven, identificada como Sun, realizaba acrobacias extremas junto a su esposo, pero sin ninguna medida de seguridad.

La pareja de trapecistas declaró que no utilizaban arnés o correras porque los hacía verse “mejor estéticamente”, por lo que por muchos años trabajaron así.

En julio pasado se registró la caída de otra trapecista durante un programa de televisión.La chica se presentaba al lado de un compañero, ambos eran conocidos como Mary y Tyce.

Durante su show, Mary se deslizaba hacia los pies de Tyce, sin embargo a él se le resbaló la chica y se cayó al vacío, por fortuna, en esa ocasión todo quedó solo en un susto y un golpe.