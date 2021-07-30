Video: Turquía controla incendios que han dejado al menos tres muertos

Bekir Pakdemirli, ministro de Agricultura y Bosques de Turquía, dijo que ya han sido controlados al menos 60 incendios y confirmó tres muertos y que decenas de personas han sido desalojadas de sus casas por los fuegos que han afectado al país desde inicios de semana.

En su cuenta oficial de Twitter, el funcionario turco explicó que se emplearon tres aviones, nueve vehículos aéreos no tripulados, un helicóptero no tripulado, un tanque de extinción de incendios, 38 helicópteros y 55 máquinas de construcción.

Devam eden yangınlara;



6 uçak

9 iha

1 insansız helikopter

1 yangın söndürme tankı

45 helikopter

1.080 arazöz

55 iş makinası

4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz.



Mücadelemiz aralıksız sürüyor. pic.twitter.com/JmgkiFr0bO — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021

"En esta guerra, especialmente nuestros héroes forestales, las instituciones públicas y todo nuestro pueblo, luchamos por nuestro futuro con todas nuestras fuerzas y con diligencia", detalló el ministro.

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Todos los recursos se utilizaron para sofocar los incendios que han dejado las principales afectaciones en las provincias sureñas de Mersin, Osmaniye, Adana, Antalia y Kahramanmaras, así como en Kirikkale y Hayseri, localizadas en la región central.

La emergencia ha dejado al menos tres muertos, 180 heridos y daños menores en el municipio de Marmaris, donde se localizan asentamientos históricos que datan del siglo VI a.C., los cuales no resultaron afectados.

Autoridades piden no especular sobre origen de los incendios

Sobre las especulaciones que señalaban a un ataque terrorista como la causa de los incendios en Turquía, Pakdemirli señaló que hay una investigación en curso para descubrir los motivos exactos de esta emergencia.

En redes sociales, algunos ciudadanos apuntaron que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) habría iniciado los incendios; sin embargo, el ministro pidió que no se propague información “sin corroborar”.

Por su parte, Fahrettin Altun, jefe de comunicaciones de la presidencia, comentó que con la intención de combatir los incendios forestales en diferentes partes de Turquía, el presidente del país ordenó la movilización de “todos los medios del Estado” para dicho fin.

Nuestras instituciones y organizaciones relevantes están respondiendo a los incendios forestales en 21 provincias desde el aire y en tierra con aproximadamente cuatro mil personas, cientos de vehículos y equipos.

Afirmó que ya se iniciaron investigaciones exhaustivas para dar con los responsables, quienes atentaron contra la naturaleza y los bosques del país, a los que calificó como una “riqueza nacional”.

En un video compartido por la organización Wildlife Planet se puede observar la dimensión de la emergencia, que ha dejado por lo menos tres muertos, más de mil animales de granja sin vida y provocó la evacuación de 18 aldeas.

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