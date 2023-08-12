VIDEO: Vaca embiste a niña de 9 años en India; dueño de animal ya fue detenido

Se hizo viral un video donde se aprecia el momento en que una vaca embiste a una niña de nueve años que caminaba por la calle en Chennai, India. Los hechos quedaron registrados en el clip de poco más de 40 segundos; el dueño ya fue detenido.

Las cámaras de seguridad captaron el brutal ataque de la vaca a la niña, mismo que dejó graves heridas en la menor. El dueño del animal fue detenido y acusado de negligencia.

Cow attack a girl in Chennai pic.twitter.com/TvlXBGR5Mw — Parvinder Singh (@ROYAL__GENES) August 11, 2023

En el video se aprecia que el animal embiste y arrastra en múltiples ocasiones a la niña, mientras que personas que se encontraban en el lugar intentaban distraer a la vaca sin tener éxito por varios segundos.

La desesperación de las personas presentes se percibe en el video, pues algunos de ellos lanzaban, lo que parecen ser piedras al animal, quien no dejaba de arrastrar a la pequeña que se encontraba tirada en el suelo sin poder levantarse a causa de los múltiples ataques, pero estos debían retroceder ante la conducta amenazante de la res al momento de recibir los golpes.

Dueño de la vaca que embistió a niña en India fue detenido

El propietario fue detenido un día después de que ocurriera el trágico incidente, esto de acuerdo con lo informado por Prash Prabu, el subinspector de Policía de la ciudad, en razón de poner en peligro a la ciudadanía al permitir que un animal de ese tipo circule libre por las calles libremente.

En India, este tipo de situaciones es frecuente con distintos tipos de animales que han llevado incluso a la muerte de sus víctimas por estos ataques y es por esta razón que gobiernos locales, entre ellos Chennai, han impuesto multas y sanciones contra propietarios de ganado para disminuir el riesgo que suponen para transeúntes y conductores, como el caso de esta niña de nueve años que resultó gravemente herida mientras caminaba por la calle.