VIDEO: “Nos dormimos a las 3 de la mañana y nos levantamos a las 7”; víctima de trabajo infantil en Oaxaca narra este calvario

En el centro de Oaxaca, un grupo de niños trabaja diariamente vendiendo pulseras que ellos mismos elaboran durante la madrugada, duermen pocas horas antes de regresar a las calles... esa es la triste realidad del trabajo infantil, a la vista del gobierno estatal, pero no hacen nada.

Este caso refleja una problemática nacional: en México, 3.7 millones de niños y menores de edad se encuentran en situación de trabajo infantil, lo que mantiene sus futuros en riesgo.