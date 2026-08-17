“Iríamos a trabajar de meseras”: El modus operandi de las ‘falsas ofertas de trabajo’ para la trata de menores en redes sociales

Cuidado con quien agregas a Facebook. A través de redes sociales, los delincuentes utilizan las falsas ofertas de trabajo para reclutar y explotar a menores de edad, utilizando empleos y sueldos realmente atractivos para que caigan en la trampa, pero ¿cuál es el modus oéreandi?

En 2024, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que alrededor de 1.6 millones de niños en México han sido esclavos de esta explotación,ante la inacción de las autoridades.

“A lo mejor no íbamos a volver a ver a mi familia, porque el día que nos fueron a rescatar nos iban a mandara otra parte más lejos”, compartió una de las víctimas de trata de menores en México, para los micrófonos de Azteca Noticias.

De anuncios falsos a hoteles: Cómo funciona la red de engaño y explotación en redes

En Oaxaca es común encontrarse este tipo de publicaciones en redes sociales: “Un dulce antojo horneado con amor”, “solo para llevar no contamos con local propio”, lo que significa que las llevan a ciertos hoteles.

“Ellos te dicen acude a tal hotel, a tal horario, el de la entrada ya saben, entonces ya sabemos que desde recepción ellos ya tienen completamente el conocimiento para que la menor entre a la habitación o le entreguen llaves para que pueda ingresar a una habitación”, explicó Andy Torres, Director Fundador del Colectivo DLR.