Las condiciones del clima en México se preparan para un cambio importante en los próximos días. Esto debido a la posible entrada del nuevo frente frío número 5 tras la disipación del frente frío 4.

Expertos del Servicio Meteorológico Nacional prevén su llegada para los próximos días

Este es el pronóstico del clima para el día de su llegada y para cuándo se espera la salida del frente frío 4.

¿Cuándo sale de México el frente frío 4?

Todo indica que para el final del día miércoles 11 de noviembre, el frente frío número 4 y la masa de aire frío que lo acompañaba dejarán de afectar por completo a la República Mexicana, dando un pequeño respiro a regiones del norte y noreste.

🌧️ El frente frío número 4 provocará lluvias en gran parte del país, mientras que en el Pacífico se esperan temperaturas máximas de hasta 40 °C.



En la CDMX hay alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías. 🥶



¡Abrígate y toma precauciones!



🗣️: Martha Espinosa… pic.twitter.com/U1LlDHz3a9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2026

¿Frente frío 5 llega a México?

Para el transcurso del próximo viernes 13 de noviembre, las autoridades del SMN esperan que el nuevo frente frío, que sería el 5, se acerque a la zona del noreste de México.

Este nuevo fenómeno va a empezar a generar interacciones de la atmósfera que modificarán otra vez el clima en las fronteras de México.

¿Qué tipo de clima habrá cuando llegue el nuevo frente frío?

El pronóstico dice que habrá lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sinaloa.

También se esperan chubascos y lluvias puntuales en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas.

El pronóstico también contempla intervalos de chubascos menos intensos en Baja California Sur, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Aguascalientes, Colima, Morelos y Tlaxcala.

🥶❄️ El frente frío 4 dejará #México esta semana, pero el #SMN anticipa la llegada del frente frío 5 para este viernes 13 de noviembre.



Ingresará por el noreste del país provocando temperaturas de hasta -5 °C en zonas altas y fuertes lluvias.



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Temperaturas de hasta menos 5 grados

En la madrugada del sábado 14 de noviembre, el ambiente frío se hará presente con temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Se esperan descensos de 0 a 5 °C en las partes altas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.