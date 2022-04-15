Viernes Santo en el Vaticano, pasión y muerte de Jesucristo

En este Viernes Santo en todo el mundo se reza el Vía Crucis, se escucha el Sermón de las Siete Palabras del Señor Jesús en la Cruz y se realizan procesiones presididas por la imagen de Cristo sufriente y de su Madre Dolorosa. En el Vaticano, el Papa Francisco encabezará la conmemoración.

Este Viernes Santo no se celebra la Santa Eucaristía, hasta la Vigilia Pascual, solo el Sacramento de la Reconciliación y la Unción de los Enfermos, en caso de necesidad.

Sin embargo en la Basílica de San Pedro, y en las principales Iglesias de Roma cantan muchísimos coros durante todo el día.

La celebración de la tarde conmemora los distintos momentos de la Pasión y Muerte Cristo a través de la Lectura de la Palabra, la Adoración de la Cruz y la Comunión Eucarística, consagrada el Jueves Santo. Hoy se invita a los fieles, además, a acompañar a la Virgen María, que estuvo a los pies de la Cruz, con una oración después de la Adoración de la Cruz.

El Padre Jiménez recuerda además que en Viernes Santo "celebramos la muerte de Jesús, quien ha muerto por cada uno de nosotros y por toda la humanidad para reconciliarnos con el Padre"

Más tarde, el papa Francisco encabezará el viacrucis en la ciudad del Vaticano, los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su aprehensión hasta su crucifixión y sepultura.

El Vía Crucis parte desde interior del Coliseo romano y termina en las Colinas del Palatino.

El Vía Crucis es uno de los eventos más concurrido de las celebraciones de la Semana Santa en Roma.

Las XIV estaciónes del Vía Crucis

I estación: La agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos.

II estación: Jesús es traicionado por Judas y abandonado por los suyos.

III estación: Jesús es condenado por el Sanedrín.

IV estación: Jesús es negado por Pedro.

V estación: Jesús es juzgado por Pilatos.

VI estación: Jesús es flagelado y coronado de espinas.

VII estación: Jesús es cargado con la cruz.

VIII estación: Jesús es ayudado por el Cireneo a cargar la cruz.

IX estación: Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén.

X estación: Jesús es crucificado.

XI estación: Jesús promete el Reino al buen ladrón.

XII estación: Jesús entrega la Madre al discípulo amado.

XIII estación: Jesús muere en la cruz.

XIV estación: El cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro.

La importancia de practicar el ayuno

El sacerdote Jorge Obregón LC, que hace 14 años forma a jóvenes en liderazgo, fe y valores, explicó a ACI Prensa cuál es la importancia de practicar el ayuno, especialmente en el Viernes Santo.

"El ayuno es bueno practicarlo siempre, pero de modo especial en el día en que Jesús muere. Su sentido es penitencial, es de imitación de Cristo, quien también ayunó para prepararse para su acto de amor más importante y trascendente", explicó el sacerdote fundador de la plataforma católica New Fire.

El presbítero resaltó que el ayuno también "nos recuerda que hay un hambre mucho más profundo: el espiritual".

"Nos muestra que hay una sed más honda, que es la del amor a Dios y al prójimo. En Viernes Santo y durante toda nuestra vida, el ayuno fortalece para el combate contra un mundo cuyas atracciones nos hacen desviarnos y perdernos por el camino",

Quienes no deben guardar ayuno

Además de los excluidos por la edad, no deben guardar ayuno aquellas personas con problemas mentales, enfermas, mujeres en gestación o que dan de lactar, obreros de acuerdo a su necesidad, invitados a comidas que no pueden excusarse sin ofender gravemente u otras situaciones morales o imposibilidad física de mantener el ayuno.

