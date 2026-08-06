Estos son los dos sistemas que podrían convertirse en ciclones durante la segunda semana de agosto

Agosto marca el inicio de la fase más intensa para la temporada de huracanes en México, especialmente en el Océano Pacifico gracias a fenómenos como “El Niño”. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya mantiene vigilancia sobre la formación de dos zonas de baja presión que podrían evolucionar a ciclones tropicales.

En lo que va de la temporada, se han formado dos huracanes y siete tormentas tropicales, siendo la tormenta “Boris” uno de los sistemas que más lluvias provocó en México.

Para agosto, los meteorólogos prevén un incremento de la actividad ciclónica, ya que este mes suele marcar la transición hacia una etapa de mayor formación de sistemas tropicales. Actualmente, dos zonas del océano Pacífico permanecen bajo vigilancia debido a su potencial de desarrollo.

Vigilan la formación de dos zonas de baja presión frente a México; ¿dónde se localizan?

Conagua informó que se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, lejos de costas nacionales. Actualmente mantiene un 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Además, se prevé la formación de otra zona al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, con un 20% probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

🌀 Se pronostica la formación de una zona de baja presión al suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia, lejos de costas mexicanas.



Del mismo modo se pronostica la formación de otra zona de baja presión, pero al suroeste de las costas de #Jalisco.



Ambas presentan 20% de… pic.twitter.com/59gC5vWBnN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 6, 2026

Aunque por ahora se mantienen lejos del territorio nacional, las autoridades meteorológicas continúan monitoreando su evolución, así como la trayectoria que podrían seguir en los próximos días.

Nombres de los huracanes que se esperan en México este 2026

Al ya haberse formado en el Océano Pacífico, las tormentas tropicales “Amanda”, “Boris”, “Cristina”, “Douglas” y “Elida”; así como los huracanes “Fausto” y “Genevieve”, los próximos ciclones recibirán los nombres de:



Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowel

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Para el Atlántico, al haberse ya formado las tormentas tropicales “Arthur” y “Bertha”, los próximos ciclones recibirán el nombre de:

