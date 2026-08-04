En esta zona nacen los huracanes más potentes a partir de agosto; Conagua alerta por la etapa más crítica

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que México está por entrar a la etapa más crítica de la temporada de lluvias y huracanes 2026. Esto gracias a las regiones matrices, que son las zonas donde nacen los ciclones más peligrosos que se activan durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

Estas cuatro zonas de origen (denominadas regiones matrices) se activan de forma paulatina, como cuando un incendio se van propagando, y conforme avanzan los meses, los ciclones van incrementando su potencia; es por ello que autoridades meteorológicas han advertido que se acerca la fase más crítica.

¿En dónde se originan los huracanes de agosto en México?

De acuerdo con el Atlas de huracanes en el Océano Pacifico y en el Océano Atlántico, las regiones de origen se dividen en cuatro:



Mayo : Golfo de Tehuantepec (Pacífico)

: Golfo de Tehuantepec (Pacífico) Junio : Sonda de Campeche (Golfo)

: Sonda de Campeche (Golfo) Julio : Caribe Oriental

: Caribe Oriental Julio y agosto: Islas de Cabo Verde

A finales de mayo se activa la matriz del Golfo de Tehuantepec, el cual marca el inicio de la temporada de lluvias y sus sistemas, que suelen nacer a partir de junio-julio tienen un trayectoria parabólica a la costa.

La Sonda de Campeche se activa en junio, y sus sistemas avanzan paralelos al litoral veracruzano, intensificándose a partir de julio en adelante.

En julio se activa la región del Caribe Oriental , que genera huracanes de gran recorrido y extraordinaria potencia, especialmente en los meses de agosto, septiembre y octubre.

Por último, se activa la región de Cabo Verde. Es en esta zona donde surgen los huracanes más potentes de toda la temporada , ya que viajan a gran velocidad, cruzando el Caribe hacia el Golfo de México.

¿A qué estados afectan los huracanes que se forman en Cabo Verde?

A partir de agosto, entran en su punto máximo las zonas matrices 3 (Caribe Oriental) y la 4 (Atlántico-Cabo Verde), lo que favorece al fortalecimiento de ciclones gracias a que el mar alcanza su temperatura más alta.

Aunque la regla no siempre se llega a cumplir, algunos de los estados más afectados por las lluvias son:



Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Veracruz

Tamaulipas

Pacifico: Nayarit, Baja California Sur y Chiapas

⚠️⛈️🌊 Estamos por entrar a la etapa más crítica de la temporada de #LluviasYCiclonesTropicales 2026, por lo que te invitamos a permanecer atento a los avisos que se emitan desde el #SMNmx ⬇️ pic.twitter.com/fE5njrCnjO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 4, 2026

Es importante aclarar que, los ciclones no siempre alcanzan la categoría de huracán. Muchos se quedan en depresiones tropicales o tormentas tropicales, ya que no logran adquirir la fuerza suficiente para intensificarse.

Mochila de emergencia para huracanes: lista de artículos esenciales

Los ciclones tropicales no siempre se manifiestan con fuertes vientos o marea alta, incluso sus remanentes pueden llegar a provocar fuertes lluvias. Por ello, siempre se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia ante situaciones de desastre; ¿qué deben contener?

