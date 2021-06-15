Roger Waters insulta a Mark Zuckerberg: ¡Jódete!

Roger Waters, quien fuera miembro y fundador de Pink Floyd, volvió a crear polémica, pues arremetió contra Mark Zuckerberg, creador de Facebook y dueño de otras plataformas de redes sociales.

El músico confesó durante una conferencia de prensa para solicitar la liberación del activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que recientemente Mark Zuckerberg le había enviado un correo electrónico para pedirle permiso para usar una de sus canciones en una película comercial sobre Instagram. La canción en cuestión es "Anothe Brick In the Wall II", quizás la más popular de Pink Floyd, a lo que el músico respondió con un contundente "¡jódete!"

"Es una carta de Mark Zuckerberg para mí. Llegó esta mañana ofreciendo un enorme cantidad de dinero para usar mi canción 'Another Brick in the Wall II' en una película que promoverá Instagram", describió Roger Waters.

"Mi respuesta es: ¡jódete! De ninguna put* manera", declaró el compositor.

Roger Waters, conocido por su activismo social y político, afirmó que se manifestaba de esta forma porque, según él, esta solicitud demuestra una vez más la intención de Zuckerberg y sus empresas para "controlar todo".

"Ellos que tienen todo el poder lo quieren controlar todo, y al menos yo tengo un poco de poder en cuanto al control de mis canciones, así que no seré parte de esta estupidez, Mark Zuckerberg", añadió Waters.

El ex bajista de Pink Floyd leyó parte de la carta del fundador de Facebook, donde dice que él y su equipo eligieron esa canción porque "consideran que el sentimiento de la canción aún está vigente y es, hoy, necesaria".

El músico y compositor criticó que aunque su creación fue reconocida, quiere ser utilizada para hacer más grandes a empresas como Facebook e Instagram, "capaces de censurar a todas las personas".

Roger Waters añadió que Mark Zukerberg aparecerá en las animaciones de su próxima gira de conciertos, y criticó la forma en que el fundador de Facebook se convirtió en una de las personas más poderosas del mundo.

"Uno piensa: ¿cómo es que este pendejo que empezó diciendo 'ella está bonita, le daremos una puntucación de 4 de 5. Ella es fea, le daremos un 1' obtuvo tanto poder? ¿Cómo demonios lo hizo? Sin embargo, es uno de los idiotas más poderosos del mundo", concluyó.

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Roger Waters, constante crítico del poder

Esta no es la primera vez que Roger Waters hace este tipo de comentarios contra alguna de las personas más poderosas del planeta.

En 2016, cuando Donald Trump era candidato a la presidencia estadounidense, Roger Waters dedicó su tema "Pigs (Three Different Ones)" al político republicano, recopilando algunas de las frases más polémicas del republicano y concluyendo el tema con la frase "Trump, eres un pendejo".

En aquella visita a México, Waters se presentó dos noches en el Foro Sol y ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, donde además aprovechó estar frente a Palacio Nacional para pedir la renuncia del entonces mandatario, Enrique Peña Nieto.

Roger Waters contempla volver a México el próximo año, como parte de su gira "This is not a Drill Tour".

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