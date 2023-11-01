Llevan a proceso a alumno del IPN que vendía “nudes” de sus compañeras generadas con IA

Por el delito contra la intimidad sexual en agravio de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Diego fue vinculado a proceso y permanecerá en el Reclusorio Oriente; a Diego lo acusan de presuntamente robar fotos que las estudiantes subían a redes sociales y las editaba con inteligencia artificial (IA).

En la continuación de la audiencia el juez de control concedió la medida cautelar de prisión preventiva justificada que solicitó el Ministerio Público y dos meses para la investigación complementaria.

Ex alumno vendía las "nudes" generadas por AI

Según las investigaciones, las fotografías eran manipuladas para hacer creer que las alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración, conocido como Casco de Santo Tomás, estaban desnudas con el objetivo de vender las imágenes.

Afuera de los juzgados de oralidad en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, había un grupo de mujeres que apoyaron a la víctima que presentó la denuncia en contra de Diego.

La víctima estuvo presente en la audiencia y dijo estar satisfecha con la medida cautelar porque, asegura, la manipulación de imágenes donde falsamente aparece desnuda le hizo mucho daño psicológico y emocional.

Joven habría editado cientas de imágenes de sus compañeras con AI

Por vender “nudes” de estudiantes del IPN, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Diego el jueves pasado durante un cateo en su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas Diego presuntamente robaba sus fotos de redes sociales y las editaba con inteligencia artificial; cientos de imágenes fueron halladas en su dispositivo electrónico.

Diego también era estudiante del Poli, pero fue dado de baja de la Institución de manera definitiva después de las acusaciones en su contra y luego de manifestaciones de alumnas en el plantel.

La Policía lo detuvo en un departamento en Álvaro Obregón

La carpeta de investigación fue integrada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y como resultado de las diligencias ministeriales y policiales, la representación social adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas solicitó y obtuvo de un juez de control el mandamiento judicial.

Los agentes de la Policía de Investigación descubrieron que el imputado se encontraba en un departamento localizado en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón.

Derivado de la solicitud de orden de cateo ante un juez, quien concedió la misma, los detectives pudieron ingresar de manera legal al domicilio para cumplimentar la orden de aprehensión y trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa.