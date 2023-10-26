Detienen a exalumno del IPN que vendía fotos de compañeras hechas con IA

Diego "N", el exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que robaba y generaba imágenes íntimas de sus compañeras, con ayuda de la Inteligencia Artificial, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La institución reportó que el joven fue aprehendido durante un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahora deberá responder a una acusación por el delito contra la intimidad sexual que presuntamente cometió durante los últimos meses al interior del IPN.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas, Diego presuntamente robaba sus fotos de redes sociales y las editaba con Inteligencia Artificial para hacer creer que las alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del Casco de Santo Tomás estaban desnudas.

Cae en la Álvaro Obregón exalumno que editaba imágenes con IA

Diego "N", quien fue dado de baja del IPN de manera definitiva después de las acusaciones en su contra y luego de manifestaciones de alumnas en el plantel, fue detenido en seguimiento a las indagatorias que realizaron los agentes de la FGJCDMX durante las últimas semanas.

En seguimiento a una indagatoria por la posible comisión del delito contra la intimidad, integrada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, agentes de @PDI_FGJCDMX cumplimentaron una orden de cateo en la alcaldía Álvaro Obregón, durante la cual aprehendieron a Diego… pic.twitter.com/53cdwTnY3h — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 26, 2023

La FGJCDMX indicó que la carpeta de investigación fue integrada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y como resultado de las diligencias ministeriales y policiales, solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión.

Los agentes de la Policía de Investigación descubrieron que el imputado se encontraba en un departamento localizado en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón.

"Derivado de la solicitud de orden de cateo ante un juez, quien concedió la misma, los detectives pudieron ingresar de manera legal al domicilio para cumplimentar la orden de aprehensión y trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, donde quedó a disposición del juez que lo requiere", explicó la Fiscalía.

Buscan llevar a proceso a exalumno del IPN

Se espera que en las próximas horas Diego "N" sea presentado ante el impartidor de justicia durante audiencia inicial en la que el ministerio público solicitará sea vinculado a proceso.

Actualmente el exalumno se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde esperará por su proceso en tanto el juez recibe y estudia las pruebas que consiguió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del exalumno del Instituto Politécnico Nacional.