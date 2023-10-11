Vinculan a proceso por lesiones leves a alumno que atacó a maestra en Coahuila

Azaid “N”, el alumno que agredió a la maestra Patricia Eugenia en Ramos Arizpe, Coahuila, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones leves y estará bajo investigación durante los próximos dos meses, tiempo en el que no podrá acercarse a la docente de 59 años.

Este miércoles un juez reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones leves por los hechos ocurridos el pasado cuatro de octubre en un salón de la Secundaria General N° 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”. Azaid “N” también fue sometido a un tratamiento psicológico.

Al menor también se le retiró la medida de resguardo domiciliario, por lo que podrá salir de casa, pero deberá presentarse cada 15 días ante un juez y tendrá prohibido portar armas y acercarse a la víctima.

Fijan 2 meses para investigación contra alumno que atacó a maestra

El juez que asumió el caso estableció un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, tiempo en que definirá la situación jurídica del alumno de 14 años.

Mientras tanto, las autoridades educativas aplicaron evaluaciones psicólogas y entrevistas al resto de la comunidad estudiantil para conocer la situación dentro del aula donde ocurrió el ataque, el cual conmocionó al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, donde pidieron reforzar la seguridad en los planteles.

Buscan reforzar seguridad en escuelas de Coahuila

El líder de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Everardo Padrón, afirmó que esta semana sostendrán una reunión con el secretario de Educación de Coahuila para definir nuevas estrategias que permitan reforzar la seguridad en las escuelas de la entidad.

“Nada justifica el hecho que se dio en la secundaria, vamos a reunirnos con el secretario de Educación Pública, vamos a tener una mesa de trabajo y establecer lineamientos para la protección dentro de la institución”, confirmó a medios.

En los últimos días también han surgido versiones sobre un supuesto acto de discrminación que habría sufrido el alumno antes de realizar el ataque contra su maestra, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto.