Cártel de los Beltrán Leyva: vinculan a proceso a “Mantecas” y tres presuntos integrantes

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, Iván Sainz "N" alias “Mantecas”, líder de facción, así como a Israel Quintero "N", José Almir Pacheco "N" y Jesús Gómez "N" alias “Chuy”.

¿De qué acusan el "Mantecas" y a los presuntos integrantes de los Beltrán Leyva?

Cuatro de los presuntos integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva fueron vinculados a proceso por un juez federal, entre ellos Iván Valerio "N", alias “Mantecas”, identificado como líder de una facción de este grupo delictivo.

Están acusados por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de fentanilo, portación de arma de fuego con la agravante al que posea más de dos; posesión de cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

#LoÚltimo | Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva: Iván Valerio Sainz Salazar, alias “Mantecas”, líder de facción, así como a Israel Páez Quintero, José Almir Pacheco Quiroa y Jesús Gómez Soto, alias “Chuy”.



Están acusados por delitos… pic.twitter.com/W1jltAD0AB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026

La detención de los cuatro presuntos integrantes ocurrió en el municipio de Badiraguato, Sinaloa , durante un operativo realizado por fuerzas federales. En el lugar fueron asegurados diversos objetos relacionados con los delitos que se les imputan.



Tres armas largas tipo fusil

Una ametralladora

Cartuchos

Cargadores

Clorhidrato de metanfetamina

14 mil 594 tabletas de clorhidrato de fentanilo

Dos chalecos balísticos con porta cargadores

Dos placas balísticas

Con esta vinculación a proceso, los cuatro imputados quedaron formalmente sujetos al procedimiento penal correspondiente, en el que se determinará su situación jurídica conforme avancen las etapas del proceso.

Estados Unidos reacciona a la captura de Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”

Apenas se confirmó la caída de “El Mantecas”, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reaccionó con un mensaje contundente al asegurar que cada delincuente que enfrenta a la justicia contribuye a que las comunidades de ambos lados de la frontera vivan con mayor tranquilidad.

Cada delincuente que enfrenta la justicia hace que nuestras comunidades sean más seguras. Estas acciones debilitan a las redes violentas, reducen el tráfico de fentanilo y contribuyen a proteger nuestro futuro compartido. La cooperación genera resultados reales en materia de… https://t.co/aiuskzgiDr — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 20, 2026

Desde la postura del gobierno estadounidense, este golpe representa un debilitamiento directo a las redes violentas responsables de inundar sus calles con fentanilo, al tiempo que refuerza la cooperación bilateral.

Johnson subrayó que el intercambio de información es la clave del éxito en estos resultados y remarcó su postura con una frase tajante: “La justicia prevalecerá”.