Estados Unidos reacciona a la captura de Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, ligado a los Beltrán Leyva

Este domingo, se dio a conocer la detención de Iván Valerio “N” , mejor conocido como “El Mantecas”. Este hombre, señalado como un líder clave de una facción ligada a los Beltrán Leyva, además de ser vinculado como elemento clave en la operación del Cártel de Sinaloa , fue capturado en Badiraguato, Sinaloa, en un operativo donde participaron la Guardia Nacional, el Ejército y la FGR.

Respecto a esto, el gobierno de los Estados Unidos ya reaccionó, mencionando que "la cooperación genera resultados reales en materia de seguridad."

Cada delincuente que enfrenta la justicia hace que nuestras comunidades sean más seguras. Estas acciones debilitan a las redes violentas, reducen el tráfico de fentanilo y contribuyen a proteger nuestro futuro compartido. La cooperación genera resultados reales en materia de… https://t.co/aiuskzgiDr — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 20, 2026

Apenas se confirmó la caída del "Mantecas", el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó un mensaje contundente. Aseguró que cada delincuente que llega ante la justicia hace que las comunidades de ambos lados de la frontera vivan más tranquilas.

Para el gobierno estadounidense, este golpe debilita directamente a las redes violentas que inundan sus calles con fentanilo. La frase que marcó su postura fue clara: "La justicia prevalecerá", subrayando que el intercambio de información es la clave del éxito.

La llamada estratégica entre Marco Rubio y De la Fuente

Esta captura ocurre en un momento clave. Apenas el pasado jueves 15 de enero, el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio , y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente , sostuvieron una llamada telefónica para "amarrar" los cabos de la agenda de seguridad.

En esa charla, ambos coincidieron en que, aunque se ha avanzado, los cárteles siguen siendo una amenaza compartida que requiere mano dura y, sobre todo, respeto a la soberanía de cada país.

En una acción de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva.

Fue asegurado junto con 7… pic.twitter.com/4qKMOW5eB8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 19, 2026

El operativo en Badiraguato no solo se llevó a "El Mantecas" y a siete de sus cómplices; las autoridades mexicanas, también aseguraron un arsenal, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

Este hallazgo provocó una reacción positiva por parte de Estados Unidos, ya que detener la fabricación de estas sustancias en suelo mexicano es la prioridad número uno en la agenda de seguridad transfronteriza actual.

Estados Unidos y México se reunirán este 23 de enero

La reacción de Estados Unidos no es aislada; es la antesala de la próxima reunión del Grupo de Implementación de Seguridad programada para este 23 de enero.