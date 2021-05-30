Violador serial recibe sentencia de más de 1000 años de prisión

Un violador serial recibió una sentencia de más de mil años en prisión y cinco cadenas perpetuas, acusado de abusar y robar a 56 mujeres entre 2014 y 2019, en suburbios de Pretoria, una ciudad en Gauteng, Sudáfrica.

El juez Papi Mosopa, del Tribunal Superior de Pretoria, en Sudáfrica, dictaminó este jueves una sentencia de mil 88 años en prisión por 41 violaciones, 40 cargos de robo con agravantes y 40 cargos de allanamiento de morada, por los que el violador serial se declaró culpable y que cometió en un lapso de 5 años.

“Es un día de victoria para todas las mujeres, los niños, las personas honorables. Sólo queremos restablecer la confianza en nuestra sociedad para decir que todavía hay justicia”, mencionó la sargento Catherine Tladi tras el anuncio de la sentencia.

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El violador serial, identificado como Sello Abram Mapunya, inicialmente fue acusado de 101 delitos diferentes que comenzó a realizar en 2014 en al menos cinco suburbios diferentes en el municipio de Tshwane, en Sudáfrica. Entre sus víctimas destaca una niña de 14 años.

Juez sentencia a violador serial en Sudáfrica

El arresto del violador serial fue realizado en marzo de 2019 por detectives de la unidad de investigación de crímenes electrónicos. El juez que llevó su caso explicó que ninguna de las sentencias se ejecutará al mismo tiempo.

El juez condenó al violador serial a cadena perpetua por violar a la adolescente de 14 años y a otras tres mujeres a quienes violó en repetidas ocasiones.

También recibió una sentencia de 15 años por cada una de las otras 31 violaciones que cometió, 15 años de prisión por cada cargo de allanamiento de morada en las que logró cometer el robo, así como 15 años por cada cargo de allanamiento de morada con la intención de robar.

.@SunTimesDaily @TimesLIVE @SunTimesDaily Sergeant Catherine Tladi speaks about the conviction and sentencing of Pretoria serial rapist Sello Abram Mapunya. He was sentenced to five life terms and 1088 years for the rape and robbery of 56 women between 2014 and 2019. pic.twitter.com/qpDilVR9zg — Graeme Hosken (@GraemeHosken) May 27, 2021

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