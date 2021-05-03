Hombre denuncia violación en reserva natural de Reino Unido

Un hombre de 40 años denunció que fue víctima de violación por parte de otro hombre cuando daba un paseo nocturno en la reserva natural en Maze Parke, en Reino Unido.

De acuerdo con la policía de Cleveland, el ataque sexual ocurrió el jueves pasado en la reserva natural, cerca de Middlesbrough, North Yorkshire.

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El hombre fue atacado alrededor de las 19:00 horas en una zona conocida como “el camino negro” por un hombre que aún no es identificado por la policía local, pero ya se habla de un retrato hablado.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, el sujeto, de al menos un metro con 60 centímetros de altura y de raza negra, lo aventó y después lo violó.

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La policía de Cleveland aseguró que el atacante tenía complexión rechoncha, cabello corto y un gran espacio entre los dientes superiores frontales, además portaba ropa oscura y hablaba inglés, pero no de manera fluida.

Las autoridades inglesas también buscan a por lo menos dos mujeres que pudieron haber visto a la víctima tras haber sido atacada sexualmente, por lo que las exhortaron a ponerse en contacto con la policía para dar más información que pudiera abonar la investigación.

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También solicitaron a la población de Middlesbrough a proporcionar cualquier información que pudiera ayudar a localizar al sujeto que violó al hombre.

Mientras dan con el atacante, la víctima está siendo atendida por uniformados que están capacitados, ya que “todas las violaciones” se toman en serio, aseguró el sargento de la policía de Cleveland, Ian Pearson.

Violación contra hombres en Reino Unido

En 2020, fue condenado Reynhard Sinaga, un joven considerado por el Servicio de la Fiscalía de la Corona británica como el "Violador más prolífico" al perpetrar 159 violaciones contra hombres en Reino Unido.

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