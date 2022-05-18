Violencia armada muestra ideología supremacista blanca en EU

Medios estadunidenses han condenado la ideología supremacista blanca detrás de la violencia armada que ha vuelto a azotar una comunidad inocente tras el tiroteo masivo contra clientes de ascendencia africana en Buffalo, EU,

Cabe recordar que el pasado sábado (14 de mayo de 2022), un hombre blanco de 18 años disparó y mató a 10 personas, todas afrodescendientes, e hirió a otras tres en un supermercado en Buffalo, estado de Nueva York. El tiroteo está siendo investigado como un crimen de odio y un acto de extremismo violento por motivos raciales, según las autoridades estadunidenses.

El agresor, identificado como Payton Gendron, transmitió en vivo el tiroteo masivo. Se entregó a la policía local y fue detenido y trasladado a la Jefatura de Policía de Buffalo. Conforme a las investigaciones iniciales, se descubrió que el asesino había visitado el supermercado en marzo y planeaba matar más personas afrodescendientes en otros lugares. En ese momento ya había mostrado tendencias criminales, pero la falta de intervención terminó en tragedia.

La revista estadunidense y editorial multiplataforma, The Atlantic, publicó el artículo "Poder blanco, violencia blanca" en el que decía "... los ataques a las poblaciones negras, judías, islámicas, sikh, latinas e inmigrantes han sido parte del movimiento. En cada evento, el perpetrador fue un activista del poder blanco".

Varios planos de agresores, incluido Gendron, escribieron extensamente sobre sus motivaciones en manifiestos que describen una ideología supremacista blanca, según el artículo.

"Y en Estados Unidos, (la violencia armada) han sido respaldados por un amplio movimiento social que nuestros legisladores no han logrado condenar, que nuestro sistema judicial no ha logrado procesar y que nuestra sociedad no ha conseguido detener", agrega.

El artículo también señala que estos no son ataques de "lobos solitarios". "En la ideología supremacista , la violencia armada masiva se ve como una herramienta más que como un punto final".

"I found on nearly every page of the Buffalo manifesto evidence of profound moral deformity, and inability to think about history, science, race, or humanity in sophisticated and adult ways. It is pathetic, stupid, and witless," @gcaw writes: https://t.co/USAMXz2zf2 — The Atlantic (@TheAtlantic) May 17, 2022

Armas de fuego inundan a EU: Departamento de Justicia

En su artículo "La supremacía blanca es mortal. Las armas la hacen más mortal" publicado por la revista "Time", reflexionó sobre la respuesta de algunos supuestos expertos y políticos pro-vida en casos similares.

"Respondieron pontificando sobre todas las posibles causas de los tiroteos, como la enfermedad mental, mientras ignoran deliberadamente el papel de la supremacía blanca y el fácil acceso a las armas de fuego".

Los extremistas de derecha y los fabricantes de armas no desean detener la violencia armada sino al contrario, esperan que todos los estadunidenses estén armados hasta los dientes, acotó el artículo. La vida de los estadunidenses será el precio pagado por su poder y su riqueza obtenidos de la violencia armada", agrega la pulibcación sobre la violencia armada en EU.