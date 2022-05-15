Atacante de Búfalo ya era investigado por autoridades de Nueva York

Mientras continúa la investigación por la muerte de 10 personas en un supermercado de Búfalo, Nueva York, luego de que un joven blanco de 18 años iniciara un tiroteo con un rifle de asalto, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el detenido ya estaba bajo el radar de los oficiales desde la escuela secundaria.

Hochul le dijo a ABC News el domingo que el sospechoso, Payton Gendron, había estado en el radar de las autoridades "con respecto a algo que escribió en la escuela secundaria", sin dar más detalles.

La gobernadora dijo que la investigación sobre el tiroteo se centraría en cómo Gendron logró perpetrar los hechos cuando las autoridades y lo conocían y sabían que representaba una amenaza.

"Quiero saber qué sabía la gente y cuándo lo supo", dijo.

Hochul dijo a periodistas que estaba consternada porque el sospechoso logró transmitir en vivo el tiroteo de Búfalo en las redes sociales, a las que culpó por albergar un "frenesí" de ideología extremista violenta.

"El hecho de que eso pueda publicarse en una plataforma es absolutamente impactante", dijo la gobernadora de Nueva York. "Estos medios deben estar más atentos al monitorear el contenido de las redes sociales".

Twitch dijo en un comunicado que eliminó la transmisión en vivo del tiroteo menos de dos minutos después de que comenzó y estaba trabajando para garantizar que ninguna otra cuenta volviera a publicar el contenido. Hochul dijo que debería haber sido eliminado "en un segundo".

Se publicaron capturas de pantalla de la transmisión en las redes sociales, incluidas algunas que parecían mostrar al atacante sosteniendo un arma y de pie sobre un cuerpo en la tienda de comestibles.

#15May 🇻🇪#FamiliaEsReencuentro

El FBI considera "un ataque por motivos raciales", joven blanco de 18 años desató una masacre en una tienda de Buffalo, estado Nueva York #EEUU, matando a 10 personas, dejando a otras 3 con graves heridas y grabando todo en un escalofriante video. pic.twitter.com/c4opdnUY5Z — El Sociólogo. (@oscarcristanc13) May 15, 2022

Tiroteo por motivos raciales

El sospechoso, Payton Gendron, se entregó a la policía el sábado 14 de mayo fuera del supermercado Tops de Búfalo, después de lo que las autoridades describieron como "un acto de extremismo violento por motivos raciales". Al parecer, Gendron publicó un manifiesto racista en internet.

Se cree que el escrito de 180 páginas fue escrito por Gendron y descibre la "Teoría del Gran Reemplazo", un plan de conspiración racista que señala que los blancos están siendo sustituidas por minorías en Estados Unidos y otros países del mundo.

"Este manifiesto nos dice todo y eso es lo que es tan escalofriante", dijo el domingo a CNN la gobernadora de Nueva York.

Otro documento que circulaba en línea y que parecía haber sido escrito por Gendron esbozaba una lista de tareas pendientes para el tiroteo de Búfalo, incluida la limpieza del arma y la prueba de la transmisión en vivo.

Un portavoz de la fiscalía de distrito del condado de Erie se negó a comentar sobre los documentos.

El tiroteo de Búfalo sigue a otros asesinatos en masa por motivos raciales en los últimos años, incluido un ataque a la sinagoga de Pittsburgh que dejó 11 feligreses muertos en octubre de 2018, y los ataques contra una serie de salones de spa en Atlanta en marzo de 2021 en los que un hombre blanco mató a ocho personas, teniendo como objetivo a asiáticos.

Las autoridades dijeron que Gendron estaba armado con un rifle de asalto y condujo hasta Búfalo desde su casa a varias horas de distancia para iniciar el tiroteo por la tarde, el cual fue transmitido en tiempo real en la plataforma de redes sociales Twitch, un servicio propiedad de Amazon.

Once de las 13 personas alcanzadas por los disparos eran afroamericanos, dijeron las autoridades. Otras dos víctimas eran caucásicas.

🔴 ATAQUE TERRORISTA EN NUEVA YORK



▪️ Tiroteo en un supermercado de Buffalo.

▪️ Ataque transmitido en vivo en Twitch.

▪️ Víctimas con disparos en la cabeza.

▪️ 10 muertos, 3 heridos.

▪️ Atacante autodenominado "supremacista blanco".

▪️ Creía en el "Gran Reemplazo". pic.twitter.com/nedtj31WeD — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 14, 2022

Investigación del tiroteo en Búfalo

Gendron, quien es de la ciudad de Conklin, Nueva York, cerca de la frontera con Pensilvania, fue procesado horas después del tiroteo en un tribunal estatal por cargos de asesinato en primer grado, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional, dijo el fiscal del condado de Erie, John Flynn. El estado de Nueva York no tiene pena capital.

Flynn dijo que el juez también ordenó que Gendron permaneciera bajo custodia sin derecho a fianza y que se sometiera a un "examen forense". Gendron estaba programado para regresar a la corte el 19 de mayo.

Gendron se declaró inocente.

Hochul dijo que el arma de fuego utilizada en el tiroteo de Búfalo fue comprada legalmente pero que había sido modificada ilegalmente con un cargador de alta capacidad.

El presidente de Estados Unidos, Biden, denunció el tiroteo como "aborrecible para la estructura misma de esta nación", en un comunicado emitido el sábado por la noche.

Las autoridades dijeron que el adolescente estuvo a punto de quitarse la vida antes de ser arrestado. Cuando los oficiales lo confrontaron en la tienda, el sospechoso se apuntó al cuello, pero lo convencieron de que tirara el arma y se rindiera.