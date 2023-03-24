Violencia y enfrentamientos contra la policía de Brasil dejan 13 muertos

Al menos 13 personas murieron en enfrentamientos con la policía a las afueras de la ciudad costera de Brasil de Río de Janeiro tras una redada para detener al líder de una banda, informó la policía el jueves. Este hecho supone otro episodio sangriento en la extensa área metropolitana.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en el barrio obrero de Salgueiro, en la ciudad de Sao Gonçalo, al noreste de Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil.

Según la policía, todos los muertos eran presuntos delincuentes.

Entre los fallecidos figura Leonardo Costa Araujo, acusado de ser el jefe de una banda de narcotraficantes del norteño estado de Pará. Estaba implicado en la muerte de varios elementos policiacos en Pará en los últimos años y la policía creía que se ocultaba en la zona.

violencia|HECTOR GUERRERO/AFP

La redada del jueves pretendía detener a Araujo en una operación en la que también se emplearon helicópteros y vehículos blindados, según la policía.

La policía del estado de Río llevan a cabo con regularidad redadas mortales en las extensas favelas del área metropolitana.

Claudio Castro/Gobernador del estado de Río de Janeiro

“No permitiremos que Río se utilice como escondite de bandidos de otros estados”.

Dois bandidos que chefiavam facções criminosas no Sergipe e no Pará foram capturados hoje pelas nossas forças estaduais de segurança. Graças a um trabalho integrado e de inteligência das polícias Civil e Militar, os criminosos foram localizados na Maré e em São Gonçalo. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 23, 2023

La policía añadió que, durante los enfrentamientos, también resultaron heridos de bala tres residentes de la zona sin presuntos vínculos con la delincuencia.

Violencia en Brasil

Brasil enfrenta una ola de violencia por los enfrentamientos de sus dos bandas criminales nacionales más grandes.

Se trata de el Primer Comando Capital (Primeiro Comando Capital - PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho), quienes están involucrados cada vez más en la violencia, el tráfico internacional de drogas, así como en operaciones de extorsión. y redes de secuestro en casa.

Los grupos de milicias compuestos en su mayoría por policías, son otra fuente de delitos con violencia, extorsionando a barrios enteros y llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. El país se está volviendo cada vez más importante como mercado y punto de tránsito de la cocaína.

