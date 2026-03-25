Jornada de incidentes en la CDMX: Choques, ataques armados y operativos policiales

Percances viales por exceso de velocidad y colisiones por alcanceLa madrugada en la capital mexicana estuvo marcada por diversos incidentes vehiculares que requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia, mientras usted dormía.

En la colonia Doctores, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, un automovilista de aproximadamente 35 años protagonizó un aparatoso choque en la intersección de las calles Dr. Durán y Dr. Andrade.

#AlertaVial | Accidente en la Doctores...



Un automovilista, presuntamente ebrio y a exceso de velocidad, se impactó contra un árbol. Resultó con golpes menores y fue detenido.



La zona ya fue liberada.



El reporte de @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea pic.twitter.com/CLbZcYN4Ig — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

Según los informes preliminares, el sujeto conducía aparentemente bajo los efectos de bebidas alcohólicas y superando los límites de velocidad permitidos, lo que provocó que terminara impactando su unidad contra un árbol. Pese a la magnitud del golpe, bomberos y paramédicos confirmaron que el hombre solo presentaba contusiones leves; no obstante, fue trasladado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Conductor sale proyectado tras choque

En la alcaldía Venustiano Carranza, se registró un siniestro sobre el Circuito Interior Río Consulado, a la altura de la calle Manganeso. En este punto de la colonia Felipe Ángeles, un coche particular fue golpeado en la parte trasera por otro automóvil, lo que causó que el conductor afectado perdiera el dominio del volante y terminara proyectado sobre el camellón.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de tránsito gestionaron el retiro de los vehículos, reportando únicamente afectaciones materiales a la infraestructura urbana y a las unidades involucradas, sin que se lamentaran personas heridas.

Violencia armada en Azcapotzalco e Iztacalco

En el ámbito criminal, las autoridades capitalinas lograron un avance en las indagatorias sobre un homicidio ocurrido en la colonia Arenal. Bajo un puente ubicado en la avenida Jardín, en la colonia Ampliación del Gas, policías localizaron la motocicleta que presuntamente utilizaron los perpetradores de un ataque a balazos en la calle Aretillo.

En dicho evento, un ciudadano perdió la vida y otro resultó con lesiones. Expertos forenses de la Fiscalía General de Justicia realizaron una inspección minuciosa del vehículo recuperado, buscando rastros biológicos y huellas dactilares que permitan dar con el paradero de los responsables, quienes aún permanecen prófugos.

#MientrasDormía | En @AzcapotzalcoMx localizaron la motocicleta usada en un ataque armado que dejó un muerto y un lesionado.



En @A_VCarranza, un auto terminó sobre el camellón tras ser impactado por otro vehículo en el Circuito Interior. No hubo lesionados en el accidente, solo… pic.twitter.com/7zWE9thz3c — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

En la alcaldía Iztacalco, se reportó una nueva agresión con proyectil de arma de fuego sobre la Avenida del Recreo, en la colonia Gabriel Ramos Millán. Los residentes de la zona alertaron a los uniformados tras escuchar múltiples detonaciones; al llegar al sitio, los oficiales hallaron evidencias del ataque, aunque el herido ya no se encontraba ahí.

Los reportes señalan que la víctima fue llevada a un centro hospitalario en un transporte privado, y hasta el cierre de esta edición se ignora su condición médica. Aunque se desplegó un dispositivo de búsqueda en el perímetro, no hubo detenciones oficiales, por lo que las investigdoctoresaciones para esclarecer el motivo del atentado continúan en marcha.

