La Iglesia, víctima de la violencia: Suman 13 sacerdotes y 23 laicos asesinados desde el Gobierno de AMLO

La violencia en México no respeta lo sagrado. En un balance que revela la vulnerabilidad de las instituciones religiosas ante el crimen organizado, el Centro Católico Multimedial (CCM) informó que desde el sexenio anterior y el inicio del actual, han sido asesinados 13 sacerdotes en el país.

De acuerdo con el Reporte Anual 2025, la incidencia letal contra el clero se distribuye en dos periodos: 10 presbíteros perdieron la vida durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), mientras que, en el breve periodo del gobierno del actual gobierno, ya se contabilizan 3 sacerdotes asesinados.

Laicos y líderes comunitarios: Las otras víctimas del crimen organizado

El informe , titulado "Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México", destaca una tendencia preocupante: el incremento de la violencia contra personas cercanas a la Iglesia, como catequistas y activistas parroquiales.

En los últimos siete años, 23 laicos han sido asesinados. Estos crímenes no son hechos aislados, sino represalias contra quienes ejercen liderazgos en la protección de derechos humanos o la defensa del territorio.

Ejemplos trágicos incluyen el asesinato de una catequista en Manzanillo, Colima, y la masacre de una familia de catequistas en Chicomuselo, Chiapas, por negarse a colaborar con grupos criminales.

Los estados donde se presentaron casos violentos contra obispos, sacerdotes y laicos durante el sexenio de AMLO | Foto: Reporte Anual de Violencia CCM

Templos bajo asedio: Robos y profanaciones

La inseguridad también golpea la infraestructura religiosa. El CCM estima que existen más de 11 mil templos en México (aunque la cifra real podría rondar los 30 mil incluyendo capillas menores). De una muestra de ataques analizada, se desprende que aproximadamente el 12% de los templos sufre al menos un ataque al año.

El reporte desglosa los mil 350 incidentes registrados recientemente de la siguiente manera:



84% Robos comunes: Sustracción de objetos, "ordeña" de alcancías y robo de arte sacro y metales.

Sustracción de objetos, "ordeña" de alcancías y robo de arte sacro y metales. 10% Violencia de alto impacto: Agresiones directas atribuidas al crimen organizado, incluyendo el uso de armas de fuego.

Agresiones directas atribuidas al crimen organizado, incluyendo el uso de armas de fuego. 6% Sacrilegio: Profanación deliberada de objetos sagrados y denigración de lugares de culto, acciones que buscan enviar un mensaje de terror a la comunidad.

El sacerdote como "Estabilizador Social"

El análisis del CCM, dirigido por Sergio Omar Sotelo Aguilar, concluye que el crimen organizado ataca estratégicamente a los sacerdotes no por odio a la fe, sino porque fungen como "estabilizadores sociales". Su labor pastoral y comunitaria obstaculiza el control territorial, la imposición de la "narcocultura" y la economía delictiva en zonas vulnerables.

Lamentablemente, la impunidad en estos casos supera el 80%, lo que evidencia la ineficacia de los sistemas de seguridad para proteger a quienes intentan reconstruir el tejido social.

Violencia contra la Iglesia en México: Llaman a usar tecnología para ayudar

Ante este panorama, el Centro Católico Multimedial urgió a las autoridades y a la Conferencia del Episcopado Mexicano a tomar acciones "sensatas e inteligentes" para evitar la normalización de la violencia.

Entre las recomendaciones del reporte 2025 destacan:

