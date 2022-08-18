¿Por qué la viruela del mono no puede ser una pandemia?

Aunque el pasado 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la viruela del mono es una emergencia de salud pública de importancia internacional, no significa que la enfermedad se convierta en una pandemia, algo que prácticamente es imposible que suceda y aquí te explicamos por qué.

Una declaración de emergencia de salud pública mundial es el nivel más alto del Reglamento Sanitario Internacional, lo que representa una advertencia “para que todos los países mejoren la coordinación, cooperación y solidaridad para interrumpir la transmisión de la viruela del mono”.

La OMS define una pandemia como una enfermedad nueva que se propaga por varios países en más de un continente y afecta a un gran número de personas en cada lugar donde se detecta, debido a que la población no es inmune al virus.

En caso de que el virus afecte a una gran cantidad de personas, pero todas se encuentran en el mismo país o región, no se puede considerar pandemia sino epidemia.

¿Por qué la viruela del mono no puede convertirse en una pandemia?

Para que un virus pueda considerarse pandemia debe tratarse de una enfermedad nueva, ya que ante el desconocimiento de éste, la población no es inmune y no existen tratamientos, lo que provoca una rápida propagación en un tiempo corto.

La viruela del mono no es una enfermedad nueva, pues fue detectada en humanos por primera vez en 1970 en República del Congo, en un niño de nueve años. Desde entonces la mayoría de los casos se notificaron en África, por lo que se determinó que era un virus endémico; es decir, solo afecta a esa región.

Por lo que en mayo, cuando surgió el primer brote de viruela del mono fuera de África, encendió las alarmas de la OMS para evitar un mayor contagio entre la población.

Además, la propagación del virus, aunque ya se encuentra en varios países, no ha alcanzado los niveles necesarios para declararse una pandemia y será difícil que los alcance, ya que la viruela del mono no es tan contagiosa como otras infecciones.

El 23 de julio, la OMS declaró que el brote de #viruelasímica constituye una emergencia 🚨 de salud pública de importancia internacional.



⬇️ Aquí lo que necesita saber sobre la enfermedad 🦠. pic.twitter.com/ur8VomIu7b — OPS/OMS (@opsoms) August 8, 2022

Cabe resaltar que cuando la OMS declaró una pandemia por el Covid-19, había 118 mil casos en 114 países y cuatro mil 291 personas ya habían fallecido a tan solo cuatro meses de haberse dado a conocer el virus.

Mientras que la viruela del mono fuera de África comenzó en mayo, es decir que en cinco meses se han reportado 35 mil casos en 92 países y han muerto 12 personas.

Finalmente, existe una vacuna y tratamiento para tratar la viruela del mono, lo que protegerá al resto de la población y con ello se frenarán los contagios.

"Tras muchos años de investigación, se han obtenido vacunas más nuevas y seguras para una enfermedad erradicada llamada viruela, que también pueden ser útiles para la viruela del mono", explicó la OMS.

