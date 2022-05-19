Viruela del mono: ¿Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

La viruela del mono se descubrió en 1958, cuando aparecieron dos brotes en colonias de primates, después se propagó a las personas. ¿Qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas más comunes?

En 1970 la viruela símica, como también se le conoce, se detectó por primera vez en personas. Se trató de un niño originario del Congo, específicamente de una región en la que se había erradicado la viruela en 1968.

“En 1996-1997 se produjo un importante brote en el Congo. En la primavera de 2003 se confirmaron casos en Estados Unidos, fue la primera vez que se detectó la enfermedad fuera del continente africano”, explicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El primer caso en humanos se diagnosticó en 1970 en un bebé de 9 meses en la 🇨🇩 . Desde entonces, la viruela del #simio se ha vuelto endémica en Africa Subsahariana en especial 🇳🇬. Fuera de África, los primeros casos de viruela del mono reportados fueron en 2003. 2/x pic.twitter.com/BhW7IKYLRB — Robert Paulino-Ramirez, MD, DTM&H, MA, HIVS (@PaulinoRobert) May 19, 2022

El 23 de julio de 2022 el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el brote de viruela del mono representa una emergencia sanitaria mundial, el nivel más alto de alerta de la organización.

La categoría de "emergencia de salud pública de importancia internacional" está diseñada para alarmar que es necesaria una respuesta internacional coordinada y podría desbloquear la financiación y los esfuerzos mundiales para colaborar en el intercambio de vacunas y tratamientos.

With the tools we have right now, we can stop #monkeypox transmission and bring this outbreak under control. It’s essential that all countries work closely with affected communities to adopt measures that protect their health, human rights and dignity.pic.twitter.com/DqyvRtB8w2 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 23, 2022

¿Qué es la viruela del mono?

Es una enfermedad provocada por un virus que transmiten los animales, como roedores y primates, a las personas. También tiene una propagación secundaria que ocurre de una persona a otra.

El virus de la viruela del mono pertenece al género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae; aunque se desconoce su reservorio natural, los roedores africanos y los primates no humanos pueden albergar el virus e infectar a las personas.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

La OMS detalló que la viruela símica se transmite por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.

El contagio secundario o de persona a persona puede ocurrir a través de gotículas respiratorias, “generalmente tras prolongados contactos cara a cara con el paciente”, añadió.

|CDC

¿La viruela del mono es una enfermedad de transmisión sexual?

Esta enfermedad, endémica de África, se reportó en días recientes en Reino Unido, Portugal y España. La mayoría de los casos se dio entre varones que habían mantenido relaciones sexuales con otros hombres.

Sin embargo, la viruela del mono no se considera una enfermedad de transmisión sexual, se contagia luego de un contacto prolongado con una persona infectada, a través de fluidos corporales u objetos compartidos, como ropa de cama.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

El periodo de incubación, es decir, el intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas, puede ser de seis a 16 días, por lo que sus signos se dividen en dos momentos.

En el periodo de invasión, que ocurre entre los días cero y cinco, los síntomas más comunes son fiebre, dolor

de cabeza, dolor lumbar y muscular, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos.

Mientra que en el periodo de erupción cutánea, que ocurre de uno a tres días después del inicio de la fiebre, aparecen lesiones en la piel parecidas a ampollas llenas de líquido. Afectan primero al rostro y después se extienden por el resto del cuerpo, puntualizó la OMS.

La viruela símica suele ser una enfermedad con síntomas que duran de 14 a 21 días. Los casos graves se producen con mayor frecuencia entre los niños y su evolución depende del grado de exposición al virus.

¿Qué tratamiento existe contra la viruela del mono?

El diagnóstico de la viruela del mono solo puede establecerse con una prueba de laboratorio, recalcó la OMS. El muestreo óptimo es el que procede de las lesiones vesiculares o de las costras que dejan en la piel del paciente.

Actualmente no hay un tratamiento o vacuna específica contra la viruela símica; sin embargo, es posible controlar los brotes, lo que se logra con una serie de medidas de prevención, abundó la Organización.



Evitar el contacto con animales que puedan albergar el virus, en áreas donde ocurre la viruela del mono.

No tener contacto con cualquier material que haya estado en contacto con un animal enfermo.