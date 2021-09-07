¿Qué se sabe del virus Nipah que afecta a India?

Un nuevo foco rojo se prendió en India, luego de que se reportara un niño muerto a causa del virus Nipah, mientras el país aún lucha contra los contagios de Covid-19 que han devastado a la nación en los últimos meses.

El pasado 1 de septiembre, un niño de 11 años ingresó al hospital del estado de Kerala, al sur de India con fiebre y vómito; cuatro días después, el menor falleció y el Instituto Nacional de Virología de Pune confirmó que el niño estaba contagiado del virus Nipah.

Te puede interesar: Encuentran con vida a niño desaparecido en bosque de Australia

Derivado del caso del niño, otras 20 personas que tuvieron contacto con él menor están bajo observación. Asimismo, distritos cercanos a Kerala, como Kozhikode, Malappuram y Kannur fueron puestos en alerta máxima por el mortal virus.

¿Qué es el virus Nipah y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Nipah es un virus transmitido principalmente de animales a personas, y también de persona a persona.

|Pixabay

El virus puede manifestarse de diferentes formas en los contagiados, que van desde infección asintomática, infección respiratoria aguda y encefalitis letal. El virus es altamente mortal y actualmente no hay vacuna ni tratamiento para combatirlo.

En 1999, se produjo el primer caso de virus Nipah, durante un brote entre criaderos de cerdos, en Malasia. Los contagios humanos se debieron al contacto directo con los animales enfermos o sus secreciones contaminadas.

La OMS informó que en aquellos años, el virus llegó a India a través del consumo de frutas o productos de frutas contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

Síntomas

Los síntomas del virus han sido identificados por expertos, quienes explican que los primeros signos de infección aparecen de tres a 14 días después de haber tenido contacto con el agente contaminado. Los síntomas son:



Fiebre

Convulsiones

Vómito

¿Cómo se desató un brote del virus Nipah en India?

De acuerdo con medios locales, se considera que el nuevo brote de virus Nipah se desató en Kerala debido al hallazgo de un pozo con murciélagos muertos en la casa de una familia, en el pueblo de Changaroth.

Tras el descubrimiento se registró el primer caso de contagio en un niño de 11 años, además se identificaron 188 contactos del fallecido y 20 de ellos están en calidad de "alto riesgo".

Te puede interesar: FOTOS Funerales de mascotas en Hong Kong buscan despedirlos con respeto

