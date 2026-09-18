Red de complicidades y millonarios contratos: Octavio Oropeza enfrenta nuevo escándalo por presunto tráfico de influencias

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, enfrenta un nuevo escándalo por un presunto tráfico de influencias en el programa de las Viviendas del Bienestar. Entre julio y noviembre de 2025, se firmaron cuatro convenios con Infonavit Constructora y Grupo Cubic para edificar cinco 466 viviendas en Tabasco, Campeche y Oaxaca, por un monto de cinco mil 982 millones de pesos.

Las asignaciones fueron operadas por Marcos Manuel Herrería Lina, secretario general del instituto y cercano al funcionario desde su paso por Pemex. El caso principal se centra en un contrato por mil millones de pesos para construir mil 854 casas en Tabasco, levantadas sobre un terreno de 17 hectáreas propiedad de Teresa Burelo Cortázar.

La propietaria es consuegra de Romero Oropeza y madre del esposo de su hija, por lo que su familia podría recibir más de 92 millones de pesos por la comercialización.

Además del presunto conflicto de interés, este episodio se acumula al cuestionado historial financiero de Romero Oropeza, cuya gestión anterior dejó a Pemex con una deuda superior a los 100,000 millones de dólares. Ante ello, diversas voces exigen a las auto

