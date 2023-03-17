Rusia asegura que orden de arresto contra Vladimir Putin no tiene efecto

La Corte Penal Internacional (CPI) impuso una orden de arresto contra el presidente de Rusia Vladimir Putin por delitos de crímenes de guerra en Ucrania, pero ¿puede ser ir a la cárcel?

A Putin también se le acusó de deportar ilegalmente a más de seis mil niños ucranianos y mantenerlos en campamentos rusos donde se les enseña política de Moscú y entrenamiento militar.

El fiscal de CPI detalló que hizo cuatro viajes hechos a Ucrania para investigar presuntos delitos contra niños y ataques a la infraestructura civil, además de crímenes de guerra y lesa humanidad y genocidio.

¿Vladimir Putin puede ir a la cárcel por crímenes de guerra?

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que las acusaciones hechas por la CPI contra el presidente Vladimir Putin eran “escandalosas e inaceptables”, añadió que Rusia, al igual que muchos otros países, no reconocían la jurisdicción de la CPI.

Por lo que, indicó, cualquier orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin “es nula y sin efecto para la Federación Rusa desde el punto de vista de la ley”.

|Reuters

¿Por qué se quedan sin efecto las acusaciones contra Vladimir Putin?

Las acusaciones contra Vladimir Putin se quedan sin efecto debido a que Rusia no forma parte de la CPI, así que cualquier orden emitida por la Corte Penal Internacional no tiene validez en el país.

Aunque Rusia firmó el Estatuto de Roma en el 2000, nunca lo ratificó para convertirse en miembro de la CPI y finalmente retiró su firma en 2016.

El país exsoviético no firmó el Estatuto de Roma debido a que en ese momento se encontraba bajo presión internacional por la anexión de Crimena de Ucrania en 2014, además de estaba involucrado en una campaña de ataques aéreos en Siria por apoyar a la guerra del presidente Bashar al-Assad contra los rebeldes.

¿Qué es el Estatuto de Roma?

El Estatuto de Roma es el instrumento por el cual se rige la Corte Penal Internacional, el cual consta de 13 secciones y 128 artículos. En el artículo 5 se habla sobre los crímenes de guerra.

Actualmente solo 123 países se rigen con el Estatuto de Roma y sus líderes o Ejército podrían ser juzgados por la CPI acusados.

Sin embargo, ni Rusia ni Ucrania ni Estados Unidos forman parte del tribunal, de esta forma ningún ciudadanos, ni presidentes, podría ser juzgado o condenado por CPI.

No obstante, si Vladimir Putin viaja a algún país que haya reconocido el Estatuto de Roma, en ese momento sí puede ser detenido.